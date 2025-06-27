Новый закон наведёт порядок на маркетплейсах. Конец беспределу?





Министерство экономического развития совместно с Минпромторгом, Минцифры и под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко завершило разработку федерального законопроекта о регулировании цифровых платформ. Финальная версия документа будет рассмотрена правительственной комиссией 30 июня. Он устанавливает единые правила для маркетплейсов, агрегаторов услуг и других цифровых площадок. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Законопроект вводит ряд обязательных норм: обязательная идентификация продавцов через ЕСИА или госреестры, прозрачность договорных условий и санкций (с 3-дневным уведомлением о штрафах), запрет на принуждение к скидкам, создание системы досудебного урегулирования споров (срок рассмотрения — 15 дней). Также запрещается искажение пользовательской сортировки товаров (например, платное продвижение при фильтре «по цене»), гарантируется право покупателя на возврат через пункты выдачи, устанавливается обязательное взаимодействие платформ с налоговыми органами и требование указывать данные о маркировке товаров.С учётом предложений рынка в финальную версию внесены корректировки: вместо ограничения частоты изменения оферты (раз в 3 месяца) введено требование уведомлять партнеров за 45 дней об изменениях, ухудшающих их положение (например, повышение комиссий). Добавлено право Правительства РФ регулировать отображение цен (для борьбы со скрытым навязыванием банковских услуг через скидки). Временно исключены обязанность указывать в карточке товара данные о сертификации (до появления технической возможности) и норма об «активном согласии» на скидки за счёт платформ. Продавцы сохраняют право в любой момент отказаться от скидок за свой счёт и запретить участие в акциях. Платформам запрещено применять санкции (снижение в выдаче, блокировка кабинета) к отказавшимся партнёрам.Срок вступления закона в силу перенесён на 1 марта 2027 года, что даст площадкам время на подготовку. Ассоциация цифровых платформ поддержала документ, отмечая, что он устраняет правовую неопределенность и закладывает основы устойчивого роста. Однако остаются разногласия: «Яндекс Маркет» предлагает вернуть регулирование инвестиций платформ в скидки (для защиты от нерыночного демпинга), ссылаясь на жалобы физической розницы. В Wildberries пояснили, что часть требований уже выполняется, а изменения условий всегда согласуются с партнёрами.