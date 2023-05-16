Новый закон помешает таксистам зарабатывать на самом популярном тарифе, а пассажирам — ездить дешево

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Власти РФ предлагают ввести обязательную локализацию автомобилей для такси. Об этом пишет ТАСС.
Согласно источнику, глава комитета Совета Федерации по экономполитике Андрей Кутепов представил поправки к постановлению правительства. Они предусматривают ужесточение условий работы такси, которые работают в эконом-тарифе.
Речь идет об уровне локализации автомобилей. Если машина приобретается для использования в такси эконом-класса, она должна быть сделана из определенного количества отечественных запчастей. То есть после вступления в силу этих поправок, приобрести любую понравившуюся машину для работы в такси на эконом-тарифе будет невозможно.
Поправки предусматривают поэтапный ввод новых правил. С 1 января 2024 года уровень локализации авто должен быть не ниже 1000 баллов, с 1 января 2026 года — не ниже 2000 баллов, а с 1 января 2028 года — не ниже 3000 баллов. С электромобилями предложено поступать так же, но каждый из трех нормативов вступает в силу на год позже, чем в случае с обычными машинами. Всё это коснется автомобилей стоимостью до 4 млн рублей, то есть как раз тех ТС, которые чаще всего приобретаются под такси.
Власти РФ предлагают ввести обязательную локализацию автомобилей для такси. Об этом пишет ТАСС.
Согласно источнику, глава комитета Совета Федерации по экономполитике Андрей Кутепов представил поправки к постановлению правительства. Они предусматривают ужесточение условий работы такси, которые работают в эконом-тарифе.
Речь идет об уровне локализации автомобилей. Если машина приобретается для использования в такси эконом-класса, она должна быть сделана из определенного количества отечественных запчастей. То есть после вступления в силу этих поправок, приобрести любую понравившуюся машину для работы в такси на эконом-тарифе будет невозможно.
Поправки предусматривают поэтапный ввод новых правил. С 1 января 2024 года уровень локализации авто должен быть не ниже 1000 баллов, с 1 января 2026 года — не ниже 2000 баллов, а с 1 января 2028 года — не ниже 3000 баллов. С электромобилями предложено поступать так же, но каждый из трех нормативов вступает в силу на год позже, чем в случае с обычными машинами. Всё это коснется автомобилей стоимостью до 4 млн рублей, то есть как раз тех ТС, которые чаще всего приобретаются под такси.
Кутепов заверяет: «Локализация ранее производимых в России некоторых моделей Toyota, Hyundai, Volkswagen, Skoda, Renault превышала уровень 1 000 баллов и находилась в диапазоне 1 000-2 000 баллов. То есть заданный уровень локализации является реально достижимым».
Для понимания, как именно автомобиль набирает баллы, ТАСС приводит некоторые цифры: сварка кузова — плюс 400 баллов, окраска кузова — плюс 500 баллов, использование российского металла не менее чем на 70% массы кузова — плюс 200 баллов, изготовление рулевого механизма — плюс 60 баллов.
В поправках есть уточнение, что правило применяется ко всем автомобилям, приобретенным в собственность, аренду или лизинг, за исключением тех, которые «уже использовались в качестве легкового такси до вступления в силу настоящего положения». То есть, закон никак не повлияет на уже работающих таксистов до того момента, пока они не захотят обновить машину.
Общероссийское объединение пассажиров уже выступило за отсрочку закона "О такси" в его текущем виде, поскольку опасается резкого оттока перевозчиков. Как следствие, машин (в том числе для эконом-тарифа) станет гораздо меньше, а цены на поездки подскочат вверх.