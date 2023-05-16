Новый закон помешает таксистам зарабатывать на самом популярном тарифе, а пассажирам — ездить дешево

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Власти РФ предлагают ввести обязательную локализацию автомобилей для такси. Об этом пишет ТАСС.



Согласно источнику, глава комитета Совета Федерации по экономполитике Андрей Кутепов представил поправки к постановлению правительства. Они предусматривают ужесточение условий работы такси, которые работают в эконом-тарифе.



Речь идет об уровне локализации автомобилей. Если машина приобретается для использования в такси эконом-класса, она должна быть сделана из определенного количества отечественных запчастей. То есть после вступления в силу этих поправок, приобрести любую понравившуюся машину для работы в такси на эконом-тарифе будет невозможно.



Поправки предусматривают поэтапный ввод новых правил. С 1 января 2024 года уровень локализации авто должен быть не ниже 1000 баллов, с 1 января 2026 года — не ниже 2000 баллов, а с 1 января 2028 года — не ниже 3000 баллов. С электромобилями предложено поступать так же, но каждый из трех нормативов вступает в силу на год позже, чем в случае с обычными машинами. Всё это коснется автомобилей стоимостью до 4 млн рублей, то есть как раз тех ТС, которые чаще всего приобретаются под такси.





Кутепов заверяет: «Локализация ранее производимых в России некоторых моделей Toyota, Hyundai, Volkswagen, Skoda, Renault превышала уровень 1 000 баллов и находилась в диапазоне 1 000-2 000 баллов. То есть заданный уровень локализации является реально достижимым».



Для понимания, как именно автомобиль набирает баллы, ТАСС приводит некоторые цифры: сварка кузова — плюс 400 баллов, окраска кузова — плюс 500 баллов, использование российского металла не менее чем на 70% массы кузова — плюс 200 баллов, изготовление рулевого механизма — плюс 60 баллов.



В поправках есть уточнение, что правило применяется ко всем автомобилям, приобретенным в собственность, аренду или лизинг, за исключением тех, которые «уже использовались в качестве легкового такси до вступления в силу настоящего положения». То есть, закон никак не повлияет на уже работающих таксистов до того момента, пока они не захотят обновить машину.