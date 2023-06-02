Новый закон помешает таксистам зарабатывать столько, сколько они хотят. Он уже принят

Олег

Такси

Фото: РИА Новости

Правительство РФ приняло новое постановление, которое касается таксистов-частников. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно постановлению, с 1 сентября 2023 года физлицам-водителям такси будет запрещено работать больше 40 часов в неделю. Если иметь в виду «пятидневку», то выходит около 8 часов в сутки.

Если водитель вынужден работать по другому графику, то продолжительность смены может быть увеличена максимум до 10 часов. Однако задержаться за рулем можно и до 12 часов, но только в случае, если требуется завершить текущий заказ.

Таксист должен будет отдохнуть не позднее, чем через 5 часов после начала работы. Раз в неделю предусмотрен ежеденельный отдых, он должен длиться не менее 45 часов подряд — это почти двое суток.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2023 года и будут действовать до 1 марта 2029 года. 

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Источник:
Правительство РФ
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