Новый закон разрешил переносить номер телефона между регионами. Что это значит для абонентов?

Олег


Власти РФ обязали мобильных операторов предоставлять услугу по смене региона номера для клиентов. Об этом пишет РБК. 

Согласно источнику, новое постановление правильства позволит россиянам сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Услуга по переносу номера между «домашним» и местом пребывания будет доступна через подачу заявления оператору лично или онлайн на его сайте или «Госуслугах». 

До сих пор любой российский номер телефона был жестко привязан к «домашнему» региону — то есть региону, в котором он был продан клиенту. Тарификация услуг связи в поездках зачастую доступна без роуминговых наценок, но само ценообразование «домашних» тарифов различается от региона к региону у одного и того же оператора. Также некоторые действия с SIM-картой можно было совершить исключительно «дома»: например, перевыпуск ее в салоне связи, перерегистрация на другого человека или перенос номера к другому оператору. 
Источник: РБК
РБК
Комментарии (1)

law
Мтс расстроится)))
Сегодня в 13:42
