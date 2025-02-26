Новый закон РФ очистит улицы от опасных электросамокатчиков

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Правительство РФ рассматривает возможность возрастного ограничения для пользователей Правительство РФ рассматривает возможность возрастного ограничения для пользователей электросамокатов и других СИМ. Законопроект уже был рассмотрен властями и сейчас дорабатывается, пишет ТАСС. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«У нас отдельный законопроект есть (по ограничению возраста вождения СИМ, в том числе электросамокатов - прим. ТАСС), который в правительстве рассматривается. У нас был он подготовлен, в высокой степени готовности был. Рассмотрели в правительстве, еще раз ушел на доработку», — пояснил замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.



Комментарий был получен на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса». Минтранс считает, что ввести возрастные ограничения просто необходимо. Напомним, что ранее законодательное ограничение рассматривалось в диапазоне 14-18 лет. В целом это логично: наиболее часто в дорожные происшествия, связанные с электросамокатами, попадают именно несовершеннолетние водители.