Новый закон РФ сделает бесплатные игры еще приятнее

Фото: Unsplash



Госдума рассмотрит ограничение на показ рекламы в бесплатных играх. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, предложение внесла в Думу группа депутатов. Законопроект предлагает установить лимит на рекламные видеоролики, которые демонстрируются в играх. Обычно такая реклама монетизирует труд разработчика и заменяет покупку платной версии, либо используется для предоставления игровых бонусов без их реальной оплаты деньгами







Документ ограничит максимальную длительность видеороликов 15 секундами, а также установит лимит на периодичность их показа внутри игры — не чаще одного раза в 20 минут. Сейчас таких ограничений в РФ не существует.



Участники рынка уже высказали недовольство инициативой. Поскольку рекламные ролики являются основным способом извлечения дохода из мобильных игр, новый закон приведет к снижению заработка разработчиков. При этом сами геймеры будут, несомненно, рады такому нововведению, однако в долгосрочной перспективе оно негативно скажется и на них.