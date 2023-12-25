Новый закон РФ сделает бесплатные игры еще приятнее

Олег

Игры

Фото: Unsplash

Госдума рассмотрит ограничение на показ рекламы в бесплатных играх. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, предложение внесла в Думу группа депутатов. Законопроект предлагает установить лимит на рекламные видеоролики, которые демонстрируются в играх. Обычно такая реклама монетизирует труд разработчика и заменяет покупку платной версии, либо используется для предоставления игровых бонусов без их реальной оплаты деньгами

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Документ ограничит максимальную длительность видеороликов 15 секундами, а также установит лимит на периодичность их показа внутри игры — не чаще одного раза в 20 минут. Сейчас таких ограничений в РФ не существует.

Участники рынка уже высказали недовольство инициативой. Поскольку рекламные ролики являются основным способом извлечения дохода из мобильных игр, новый закон приведет к снижению заработка разработчиков. При этом сами геймеры будут, несомненно, рады такому нововведению, однако в долгосрочной перспективе оно негативно скажется и на них. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

tellurian
+4701
tellurian
Как и кто будет контролировать?
2 часа назад в 18:04
#
Hello!
+638
Hello! tellurian
Операторы связи, кто ещё ))
2 часа назад в 18:21
#
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