Новый закон РФ убьет торговлю криптой, P2P-сделки и вывод денег за рубеж?

Олег

В Госдуму собираются внести законопроект о регулировании криптовалют в России. О нем рассказали в Forbes. 

Согласно источнику, об этих планах рассказал Минфин — правительственная комиссия документ уже одобрила. Законопроект полностью перевернет взаимодействие россиян с криптовалютами и закроет многие доступные сегодня возможности. Кратко по пунктам Forbes описал следующие изменения: 

  • Все сделки с цифровыми валютами будут проходить только через легальных посредников, российских и с лицензией (брокеры, доверительные управляющие, биржи, криптодепозитарии и обменники)
  • Банкам запретят проводить платежи на неофициальные и иностранные криптобиржи и криптообменники без российских лицензированных посредников
  • Покупателей крипты разделят на две категории — квалифицированные и неквалифицированные; второй группе разрешат торговать не более чем на 300 тысяч рублей в год 
  • Будет введет «белый список» крипты, которую разрешено покупать; в него, вероятно, войдет 5-10 крупнейших токенов, вроде Bitcoin, Ethereum, возможно Solana и TON
  • Будут введены штрафы за нарушение установленного порядка торговли криптовалютами — для должностных лиц 30-50 тыс.руб., для юрлиц — от 700 тыс. до 1 млн руб.; могут появиться штрафы для физлиц 100-200 тыс.руб. за расчеты криптой внутри РФ с конфискацией крипты. 


Помимо этого, стоит учитывать подписанный ранее президентом 38-ФЗ, который признал криптовалюту имуществом для целей УК и УПК РФ — то есть, теперь она может быть предметом взятки и средством отмывания. 

Если сказать проще, то документ может поставить существующие зарубежные криптобиржи вне закона, а участников торгов на них — под штрафы и конфискации. Эксперты, опрошенные изданием, говорят: под удар подпадают в первую очередь обмены рублей на USDT через P2P-сделки, которым зачастую пользуются россияне для вывода средств за рубеж; торговля криптовалютами с целью получения дохода или в качестве инвестиций тоже станет затруднена, а для некоторых вовсе невозможна. 
Источник:
Forbes
Комментарии

kardigan
kardigan
Вывод средств за рубеж?!! Не хорошо это — денежка должна работать на Родину. Правильно делают.
Сегодня в 12:08
Gabriel kardigan
Хочу заметить , вывод рублевых средств ограничили.
Сегодня в 12:26
#

