Новый закон серьезно ударит по кошелькам граждан России

В Госдуме предложили отменить действующие с 2006 года льготы.
Отмена льгот принесет в бюджет дополнительные доходы, однако запустит не самую благоприятную финансовую цепочку: расходы упадут на банки и платежные системы, те будут вынуждены перекинуть издержки на бизнес, который поднимет цены товаров для граждан России. Как вариант, небольшие магазины могут внедрить комиссию за безналичный расчет, считают финансовые аналитики.
Если поправки примут, они вступят в силу через месяц после официальной публикации, но не ранее начала следующего квартала. В Банке России планы правительства пока не комментировали.