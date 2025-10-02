Новый закон серьезно ударит по кошелькам граждан России

В Госдуме предложили отменить действующие с 2006 года льготы. 

Речь идет об освобождении от НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт. Инициатива предлагает исключить из перечня освобожденных от налогообложения операций услуги по эквайрингу и процессингу, что позволяют магазинам принимать безналичную оплату и проводить банковские транзакции. Данные льготы действовали в стране с 2006 года.

Отмена льгот принесет в бюджет дополнительные доходы, однако запустит не самую благоприятную финансовую цепочку: расходы упадут на банки и платежные системы, те будут вынуждены перекинуть издержки на бизнес, который поднимет цены товаров для граждан России. Как вариант, небольшие магазины могут внедрить комиссию за безналичный расчет, считают финансовые аналитики.

Если поправки примут, они вступят в силу через месяц после официальной публикации, но не ранее начала следующего квартала. В Банке России планы правительства пока не комментировали.
zaba77
Не первый удар уже. По нашим кошелькам скоро не только это ударит, но многое другое. Да собственно уже давно ударило. Цены видели? На всё!
Сегодня в 11:55
kardigan
kardigan
Уже сейчас многие магазины дают неплохую скидку не отходя от кассы, если платишь наличными.( что я всегда в последнее время и делаю
Сегодня в 11:55
acinatnas
"небольшие магазины могут внедрить комиссию за безналичный расчет"
Во многих интернет магазинах это уже не первый год.
Сегодня в 11:58
iguana
Значит возвращаемся к ниличке
час назад в 13:21
Pavel Nikiforov
Pavel Nikiforov
эквайринг при оплате картами, если платить через сбп, то не будет комиссии.... ну а дальше каждый сам решит что ему важнее — кэшбек или отсутствие комиссии
час назад в 13:58
