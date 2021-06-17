





Член Демократической партии США Дэвид Чичиллин представил новый проект закона об антимонопольной реформе, который запрещает высокотехнологичным компаниям предустанавливать свои приложения на смартфоны и другие устройства.Если закон будет принят, Apple не сможет предустанавливать на продаваемые в США смартфоны свои приложения, если их функциональность полностью или по большей части аналогична той, что есть у сторонних приложений, выложенных в App Store. При этом Apple сможет предлагать пользователям выбор, какое приложение поставить — её собственное или аналоги от сторонних разработчиков.Вероятно, выбор будет реализован с помощью диалогового окна при первом запуске App Store. Сейчас таким образом Apple соблюдает в России закон о предустановке российского софта: после первого входа в систему пользователь может открыть App Store, поставить галочки напротив предложенных российских приложений из законодательно утверждённого перечня и установить нужный ему софт (или отказаться от всех предложенных программ).Закон напрямую запрещает Apple навязывать американским пользователям свои приложения при наличии аналогов. Например, вместо FaceTime можно будет выбрать Skype, Zoom или любой другой видеочат. При желании, конечно, можно поставить несколько приложений со схожей функциональностью.Apple будет разрешено оставить на смартфонах, планшетах и других устройствах только такие приложения, без которых гаджет не может функционировать нормально (например, «Сообщения», которые, хотя и аналогичны WhatsApp, Telegram и другим мессенджерам, но используются для отправки и приёма SMS-сообщений, чего не могут другие приложения в силу ограничений в iOS).Цель нового закона — устранение конфликта интересов высокотехнологичных компаний. Этот закон будет применяться не только к Apple, но и к другим компаниями, которые продают устройства и предустанавливают на них свои приложения, тем самым обеспечивая себе монопольное преимущество на рынке сервисов и программного обеспечения.В последние годы Apple активно развивает направление сервисов, стараясь уйти от привязанности к одному продукту — смартфонам. Эта стратегия работает, Apple периодически отчитывается об увеличении выручки, получаемой от сервисов, однако в продвижении этих сервисов немаловажную роль играет именно предустановка приложений на смартфоны и планшеты. Новый антимонопольный закон фактически запретит Apple продвигать сервисы таким образом, а это может негативно сказаться на выручке компании и стоимости её акций.