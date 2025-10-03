Новый закон запрещает Apple расхваливать свои устройства. Компания уже отредактировала свой сайт

Олег

Тим Кук


Компания Apple перестала рекламировать свои устройства как «углеродно-нейтральные». Изменение заметили на последней презентации в сентябре, и связали его с новым европейским законодательством и судебными решениями.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ранее Apple называла «углеродно-нейтральными» свои Apple Watch и Mac mini. Основанием для этого были усилия компании по сокращению выбросов в атмосферу, а также участие в проектах по компенсации этих выбросов — например, высадка плантаций с растениями. Однако теперь Apple перестала называть свои устройства «углеродно-нейтральные» и убрала эту пометку с официального сайта и магазина.

Фото: Apple
Фото: Apple

Как пояснила вице-президент компании, в сентябре 2026 года в Евросоюзе вступает в силу новый закон, который запретит компаниям использовать заявления вроде «углеродной нейтральности» в рекламе, на сайтах и упаковке товара. По ее словам, Apple просто действует на опережение.

Однако дело не только в этом. Чуть ранее экологическая организация из Германии подала на Apple в немецкий суд за так называемый «зеленый камуфляж»: оказалось, что насаженные ею плантации, компенсирующие выбросы углерода, наносят ущерб биоразнообразию регионов и требуют очень много пресной воды. Суд запретил Apple называть Apple Watch «углеродно-нейтральными».

Скорее всего, Apple продолжает считать таковыми свои устройства, однако больше не имеет законного права так их называть. Как заявляет бренд, он всё еще стремится к нулевому углеродному следу до 2030 года. 

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Доигрались? Apple оставила жителей Европы без новых функций iOS 26 и грозится перестать продавать там гаджеты
«Бракованные» айфоны появились даже в обычных магазинах. Покупателей заставляют писать расписку
Тюменец купил 20 айфонов по цене обеда в обшарпанной столовой. Продавец крепко влип — и даже накинул ему 15 тысяч сверху

Рекомендации

Рекомендации

Wildberries запустил сервис такси, но есть нюанс
Водители в РФ нашли идеальную замену Hyundai Solaris и Creta и массово переходят на нее
Wildberries начал выдавать банковскую карту всем желающим. Как она выглядит и в чём её преимущества и недостатки?
Часто отключают мобильный интернет? Что делать и как подготовиться

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии