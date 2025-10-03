Новый закон запрещает Apple расхваливать свои устройства. Компания уже отредактировала свой сайт

Компания Apple перестала рекламировать свои устройства как «углеродно-нейтральные». Изменение заметили на последней презентации в сентябре, и связали его с новым европейским законодательством и судебными решениями.

