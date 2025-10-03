Новый закон запрещает Apple расхваливать свои устройства. Компания уже отредактировала свой сайт

Компания Apple перестала рекламировать свои устройства как «углеродно-нейтральные». Изменение заметили на последней презентации в сентябре, и связали его с новым европейским законодательством и судебными решениями.
Фото: Apple
Как пояснила вице-президент компании, в сентябре 2026 года в Евросоюзе вступает в силу новый закон, который запретит компаниям использовать заявления вроде «углеродной нейтральности» в рекламе, на сайтах и упаковке товара. По ее словам, Apple просто действует на опережение.
Однако дело не только в этом. Чуть ранее экологическая организация из Германии подала на Apple в немецкий суд за так называемый «зеленый камуфляж»: оказалось, что насаженные ею плантации, компенсирующие выбросы углерода, наносят ущерб биоразнообразию регионов и требуют очень много пресной воды. Суд запретил Apple называть Apple Watch «углеродно-нейтральными».
Скорее всего, Apple продолжает считать таковыми свои устройства, однако больше не имеет законного права так их называть. Как заявляет бренд, он всё еще стремится к нулевому углеродному следу до 2030 года.