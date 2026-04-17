Новый запрет готовится для пассажиров самолетов РФ

Олег

Фото: Grok

Росавиация рассматривает возможность запретить заряжать смартфоны от карманных зарядных устройства. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Согласно источнику, ведомство предложило Министерству транспорта полностью запретить использование пауэрбанков на борту самолета. Поводом для такой инициативы стал инцидент с возгоранием пауэрбанка в самолете «Уральских авиалиний» — тогда на рейсе в Стамбул один пассажир получил ожог и было повреждено кресло, а сам неисправный девайс потушил экипаж. 

Напомним, что с 1 января провоз пауэрбанков и любой техники с литий-ионными батареями разрешен только в ручной клади, а пользоваться ими запрещено во время руления, взлета и посадки. 
Источник:
Коммерсантъ
Комментарии (2)

YABLOKOFON
Очередной бредовый запрет
Сегодня в 13:16
Ufoer
Розетки пусть тогда нормальные делают, type-c ватт на 40 хотя бы. Эти свистки, которые сейчас стоят даже телефон зарядить не могут.
Сегодня в 14:26
