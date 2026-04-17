Новый запрет готовится для пассажиров самолетов РФ

Росавиация рассматривает возможность запретить заряжать смартфоны от карманных зарядных устройства. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, ведомство предложило Министерству транспорта полностью запретить использование пауэрбанков на борту самолета. Поводом для такой инициативы стал инцидент с возгоранием пауэрбанка в самолете «Уральских авиалиний» — тогда на рейсе в Стамбул один пассажир получил ожог и было повреждено кресло, а сам неисправный девайс потушил экипаж.Напомним, что с 1 января провоз пауэрбанков и любой техники с литий-ионными батареями разрешен только в ручной клади, а пользоваться ими запрещено во время руления, взлета и посадки.