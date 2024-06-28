Новый зарядник UGREEN 65W поместится в любой карман и зарядит даже ноутбук

Олег

Компания UGREEN представила новую вариацию своего GaN-зарядника мощностью 65 ватт. Об этом написали в Gizmochina.

Ранее мы рассказывали о нескольких крутых зарядных устройствах от UGREEN, а теперь вышло еще одно, суперкомпактное. Корпус блока питания выполнен в форме прямоугольного бруска толщиной всего 14,5 мм, что позволит комфортно разместить его практически в любом кармане одежды, сумки или рюкзака. Для российских розеток его можно дополнить удобным складным адаптером.

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UGREEN

Блок питания имеет плоскую вилку американского типа, которая складывается в корпус и никак не увеличивает его размеры. Мощности в 65W будет более чем достаточно для зарядки любого смартфона, планшета, а также небольшого ноутбука. На блочке разместились два Type-С порта и один USB-A. Блок весит 122 грамма.

Устройство запущено в продажу в Китае по цене 179 юаней, что составляет примерно 1400 рублей по курсу. Скорее всего, после выхода на AliExpress блочок будет стоить немного дороже. 

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Источник:
Gizmochina
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