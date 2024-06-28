Новый зарядник UGREEN 65W поместится в любой карман и зарядит даже ноутбук

Компания UGREEN представила новую вариацию своего GaN-зарядника мощностью 65 ватт. Об этом написали в Gizmochina.



Ранее мы рассказывали о нескольких крутых зарядных устройствах от UGREEN, а теперь вышло еще одно, суперкомпактное. Корпус блока питания выполнен в форме прямоугольного бруска толщиной всего 14,5 мм, что позволит комфортно разместить его практически в любом кармане одежды, сумки или рюкзака. Для российских розеток его можно дополнить удобным складным адаптером.











Блок питания имеет плоскую вилку американского типа, которая складывается в корпус и никак не увеличивает его размеры. Мощности в 65W будет более чем достаточно для зарядки любого смартфона, планшета, а также небольшого ноутбука. На блочке разместились два Type-С порта и один USB-A. Блок весит 122 грамма.



Устройство запущено в продажу в Китае по цене 179 юаней, что составляет примерно 1400 рублей по курсу. Скорее всего, после выхода на AliExpress блочок будет стоить немного дороже. Блок питания имеет плоскую вилку американского типа, которая складывается в корпус и никак не увеличивает его размеры. Мощности в 65W будет более чем достаточно для зарядки любого смартфона, планшета, а также небольшого ноутбука. На блочке разместились два Type-С порта и один USB-A. Блок весит 122 грамма.Устройство запущено в продажу в Китае по цене 179 юаней, что составляет примерно 1400 рублей по курсу. Скорее всего, после выхода на AliExpress блочок будет стоить немного дороже.