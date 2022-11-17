НТВ и ТНТ смогут забрать всё имущество Google

Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования телеканала НТВ к Google. Согласно решению суда, американская компания обязана незамедлительно разблокировать аккаунт НТВ на YouTube и вернуть весь контент канала, а пока этого не произошло, она должна выплачивать в пользу истца неустойку, которая увеличивается в геометрической прогрессии каждую неделю.
Начальная сумма неустойки составляет 100 тысяч рублей и будет еженедельно увеличиваться в два раза с ограничением до 1 миллиарда рублей. Если Google в течение девяти месяцев не исполнит решение суда (то есть не разблокирует ютуб-канал НТВ и не выплатит накопившуюся неустойку), ограничение на предел неустойки будет снят. Неустойка может увеличиваться до бесконечности, но уже через несколько месяцев она превысит стоимость всех активов Google, а потом и всех активов человечества.
В марте 2022 года на YouTube были заблокированы аккаунты ТНТ и НТВ (оба входят в холдинг «Газпром-медиа»). 11 октября суд вынес аналогичное решение по иску ТНТ, и оно до сих пор не исполнено, то есть неустойка продолжает увеличиваться. На данный момент она выросла со 100 тысяч до 1,6 миллиона рублей.
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Да задолбали эти госпомойки, вообще видеохостинги должны быть свободы от политического мусора. **вна этого и по ящику хватает. Да и чинуши наши раз не могут отжать что-то у зарубежных чинуш, начинают отжимать что вздумается у зарубежного бизнеса. Всё таки наша страна, глядя на то, во что она превратилась в 2022 году не является цивилизованной. Ибо принимают законы и управляют ей те, кто занимался криминалом, рэкетом, крышеванием и всякой фигней в 90-е. Надо просто любому крупному бизнесу и зарубежному в т.ч. надо отсюда валить, потому что отожмут, угонят и глазом не моргнут и не поперхнутся коррупционеры эти. Своего создать ума и возможностей нет, зато отжать чужое всегда пожалуйста. Глядя на сервисы того же Ростелекома, Сберба и всяких близких к власти олигархов, просто диву даёшься бездарности этого самого бизнеса. Никогда в РФ, ни через 20 лет, ни через 100 не будет ни аналогов Apple, ни Лыжи, ни Самсы, ни любых других процветающих компаний. Уровень мозгов не тот и нет желания на правильную реализацию. Тогда будет ничего не украсть и не распилить а так не умеют и не смогут жить
час назад в 19:21
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