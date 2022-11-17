НТВ и ТНТ смогут забрать всё имущество Google





Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования телеканала НТВ к Google. Согласно решению суда, американская компания обязана незамедлительно разблокировать аккаунт НТВ на YouTube и вернуть весь контент канала, а пока этого не произошло, она должна выплачивать в пользу истца неустойку, которая увеличивается в геометрической прогрессии каждую неделю.



Начальная сумма неустойки составляет 100 тысяч рублей и будет еженедельно увеличиваться в два раза с ограничением до 1 миллиарда рублей. Если Google в течение девяти месяцев не исполнит решение суда (то есть не разблокирует ютуб-канал НТВ и не выплатит накопившуюся неустойку), ограничение на предел неустойки будет снят. Неустойка может увеличиваться до бесконечности, но уже через несколько месяцев она превысит стоимость всех активов Google, а потом и всех активов человечества.



В марте 2022 года на YouTube были заблокированы аккаунты ТНТ и НТВ (оба входят в холдинг «Газпром-медиа»). 11 октября суд вынес аналогичное решение по иску ТНТ, и оно до сих пор не исполнено, то есть неустойка продолжает увеличиваться. На данный момент она выросла со 100 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

