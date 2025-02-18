Ну наконец-то! iPhone 17 получит заветный дисплей, ради которого его будут сметать с полок

Фархад

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Китайский инсайдер под ником Instant Digital поделился в Weibo информацией о том, что все модели серии iPhone 17 получат OLED-дисплей Samsung M14, который использовался в iPhone 16 Pro.

Самое главное — Apple впервые добавит ProMotion в базовую модель iPhone 17. Это означает, что мы наконец-то получим частоту обновления 120 Гц, плавную прокрутку и возможность снижения развёртки до 1 Гц для работы Always-On Display и режима «Ожидание».

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Также инсайдер отметил, что iPhone 17 получит дисплей с диагональю 6,27 дюйма, а iPhone 17 Air заменит Plus-версию и предложит 6,6-дюймовый экран. Скорее всего, Apple выпустит линейку iPhone 17 в сентябре.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+2155
tellurian
Хорошо, если так.
Вчера в 20:19
#
Сергей
+94
Сергей
Давно пора уже!
Вчера в 20:57
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