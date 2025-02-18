Ну наконец-то! iPhone 17 получит заветный дисплей, ради которого его будут сметать с полок

Китайский инсайдер под ником Instant Digital поделился в Weibo информацией о том, что все модели серии iPhone 17 получат OLED-дисплей Samsung M14, который использовался в iPhone 16 Pro.
Самое главное — Apple впервые добавит ProMotion в базовую модель iPhone 17. Это означает, что мы наконец-то получим частоту обновления 120 Гц, плавную прокрутку и возможность снижения развёртки до 1 Гц для работы Always-On Display и режима «Ожидание».
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