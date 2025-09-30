Ну наконец-то: вышла Logitech MX Master 4 — лучшая мышь для Mac и не только

Популярный производитель компьютерной периферии Logitech официально представил долгожданную флагманскую мышь MX Master 4. Она предлагает ряд изменений по сравнению с прошлым поколением культовой мыши, сохраняя при этом удобный форм-фактор с продуманной эргономикой.
Подключается Logitech MX Master 4 по Bluetooth или через радиоприёмник с коннектором USB-C, но в комплекте спецверсии для Mac его нет. В плане дизайна особых изменений нет. Logitech заявляет, что новинка более устойчива к пятнам, чем раньше, а часть резинового покрытия заменена новым текстурированным пластиком.
Logitech MX Master 4 уже доступна в некоторых странах по цене $119,99.