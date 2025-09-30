Ну наконец-то: вышла Logitech MX Master 4 — лучшая мышь для Mac и не только

Фархад

Logi

Популярный производитель компьютерной периферии Logitech официально представил долгожданную флагманскую мышь MX Master 4. Она предлагает ряд изменений по сравнению с прошлым поколением культовой мыши, сохраняя при этом удобный форм-фактор с продуманной эргономикой.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Одним из главных нововведений в Logitech MX Master 4 стала сенсорная панель с тактильной отдачей — мышь слёгка вибрирует при прокрутке, навигации и выборе. Производитель заявляет, что тактильная отдача идеально подходит для точной работы, например, видеомонтажа, проектирования и анализа данных. Настроить всё можно через утилиту Logitech Options+. Также предусмотрена интеграция на уровне системы с macOS и Windows.

Logi

Подключается Logitech MX Master 4 по Bluetooth или через радиоприёмник с коннектором USB-C, но в комплекте спецверсии для Mac его нет. В плане дизайна особых изменений нет. Logitech заявляет, что новинка более устойчива к пятнам, чем раньше, а часть резинового покрытия заменена новым текстурированным пластиком.

Logitech MX Master 4 уже доступна в некоторых странах по цене $119,99.
7
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
9to5
Cсылки по теме:
Вышла клавиатура Logitech Signature Slim K980. Стоит недорого и питается солнцем
Logitech выпустила MX Creative Console. Это уникальный гаджет для дизайнеров, стримеров и музыкантов
Logitech выпустила «вечную» мышь. Батарейки ей не нужны

Рекомендации

Рекомендации

Apple создала шедевральное устройство, но боится его выпускать. Таких девайсов у нее еще не было
ВК настиг масштабный сбой по всей стране: не работает вообще ничего (обновлено)
Спасибо санкциям: пора удалить все банковские приложения с iPhone и перейти на кое-что получше
Wildberries запустил сервис такси, но есть нюанс

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Yuri Konst
+131
Yuri Konst
"Колёсики" в их мышах крутые, со свободным скроллингом) Лет 15 уже пользуюсь) На обычные мыши после них перехожу — не то(
Вчера в 23:17
#
+692
law Yuri Konst
На доп боковые кнопки можно любые клавиши повесить?
2 часа назад в 00:06
#