Ну наконец-то: вышла Logitech MX Master 4 — лучшая мышь для Mac и не только







Популярный производитель компьютерной периферии Популярный производитель компьютерной периферии Logitech официально представил долгожданную флагманскую мышь MX Master 4. Она предлагает ряд изменений по сравнению с прошлым поколением культовой мыши, сохраняя при этом удобный форм-фактор с продуманной эргономикой.

Одним из главных нововведений в Logitech MX Master 4 стала сенсорная панель с тактильной отдачей — мышь слёгка вибрирует при прокрутке, навигации и выборе. Производитель заявляет, что тактильная отдача идеально подходит для точной работы, например, видеомонтажа, проектирования и анализа данных. Настроить всё можно через утилиту Logitech Options+. Также предусмотрена интеграция на уровне системы с macOS и Windows.Подключается Logitech MX Master 4 по Bluetooth или через радиоприёмник с коннектором USB-C, но в комплекте спецверсии для Mac его нет. В плане дизайна особых изменений нет. Logitech заявляет, что новинка более устойчива к пятнам, чем раньше, а часть резинового покрытия заменена новым текстурированным пластиком.Logitech MX Master 4 уже доступна в некоторых странах по цене $119,99.