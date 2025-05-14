Ну очень мало рекламы: Telegram теперь показывает объявления внутри ботов

Фархад

Telegram

Сервис Telegram Ads запустил размещение рекламы внутри чат-ботов. Это решение позволит продвигать каналы, посты, мини-приложения и профили прямо в ботах с релевантной аудиторией, сообщает портал Sostav.

Стоимость рекламы стартует с 1 евро за тысячу показов, а использование аватара канала увеличивает CPM на 30%. Формат поддерживает таргетинг до 9 конкретных ботов с возможностью добавления схожих. Заголовок объявления должен всегда совпадать с названием объекта, а описание можно настроить — до 160 символов. Геотаргетинг пока не поддерживается, но охват тематик среди ботов — от новостей до финансов и поддержки — делает инструмент довольно универсальным.

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Представители Telegram отмечают, что новый тип размещения рекламы позволит показывать объявления в конкретных ботах с максимально релевантной аудиторией.
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Источник:
Sontag
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