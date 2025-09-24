Нужен ли антивирус на Mac? Эксперты дали точный ответ

Многие пользователи Mac абсолютно уверены, что никакие вирусы macOS не страшны и пользоваться отдельным антивирусом бессмысленно. Но так ли это на самом деле? В этом разобрались специалисты Macworld. Результат вас удивит.
Эксперты Macworld загрузили более 130 вредоносных программ на компьютер с чистой macOS 15.6.1, чтобы посмотреть, как себя поведёт система. Вредоносное ПО было из коллекции известных образцов, собранной некоммерческим фондом Objective-See. Спойлер: результаты оказались обнадеживающими.
«Просматривая архив вредоносных программ и игнорируя/обходя защитные механизмы, я смог установить стороннее ПО, которое запрашивало доступ к моему микрофону, веб-камере, нажатиям клавиш и другим системным функциям. Во время тестирования мне разрешили установить фоновую функцию NRKIH88, которая функционирует как троян. Был установлен печально известный пакет MacSecurity, который запускал фоновые функции, а вредоносная программа LamePyre создала фиктивное приложение Discord, запрашивающее разрешение на запись аудио- и видеоданных. В итоге моя стартовая страница Safari была взломана и переключилась на сайт, предлагающий продажу виагры.
Но тест показал, что при соблюдении предупреждений вы будете защищены практически от всех существующих вредоносных программ», — отметил эксперт.
Теперь к выводам: если вы скачиваете приложения в основном из Mac App Store или с сайтов разработчиков, а также обращаете внимание на предупреждения macOS, то вам не нужен сторонний антивирус. Ну, а если вы ставите всё подряд, игнорируя системные предупреждения, то никакой антивирус вам не поможет.