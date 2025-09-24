Нужен ли антивирус на Mac? Эксперты дали точный ответ







Многие пользователи Mac абсолютно уверены, что никакие вирусы macOS не страшны и пользоваться отдельным антивирусом бессмысленно. Но так ли это на самом деле? В этом разобрались специалисты Macworld. Результат вас удивит.

«Просматривая архив вредоносных программ и игнорируя/обходя защитные механизмы, я смог установить стороннее ПО, которое запрашивало доступ к моему микрофону, веб-камере, нажатиям клавиш и другим системным функциям. Во время тестирования мне разрешили установить фоновую функцию NRKIH88, которая функционирует как троян. Был установлен печально известный пакет MacSecurity, который запускал фоновые функции, а вредоносная программа LamePyre создала фиктивное приложение Discord, запрашивающее разрешение на запись аудио- и видеоданных. В итоге моя стартовая страница Safari была взломана и переключилась на сайт, предлагающий продажу виагры.

Но тест показал, что при соблюдении предупреждений вы будете защищены практически от всех существующих вредоносных программ», — отметил эксперт.

Для начала отметим, что сегодня Mac — четвёртый по популярности бренд персональных компьютеров. Поэтому в последнее время потенциальных попыток создать вирус под macOS стало гораздо больше. Но нужен ли вообще сторонний антивирус на Mac, или встроенных средств защиты достаточно?Эксперты Macworld загрузили более 130 вредоносных программ на компьютер с чистой macOS 15.6.1, чтобы посмотреть, как себя поведёт система. Вредоносное ПО было из коллекции известных образцов, собранной некоммерческим фондом Objective-See. Спойлер: результаты оказались обнадеживающими.Теперь к выводам: если вы скачиваете приложения в основном из Mac App Store или с сайтов разработчиков, а также обращаете внимание на предупреждения macOS, то вам не нужен сторонний антивирус. Ну, а если вы ставите всё подряд, игнорируя системные предупреждения, то никакой антивирус вам не поможет.