Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Нужен совет экспертов? Не ищите его в Google — поисковик берёт ответы с Reddit

Фархад


Компания Google продолжает активно переделывать поиск с упором на ИИ. Теперь в результатах поиска начали появляться отдельные блоки с мнениями пользователей Reddit, форумов и других площадок, но почему-то их называют «Советы экспертов» или «Мнения сообщества» в зависимости от запроса.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Новая функция работает в ИИ-режиме. По сути, Google теперь автоматически подтягивает обсуждения из публичных источников, чтобы показывать не только статьи и сайты, но и реальные комментарии пользователей. В блоках отображаются имя автора, никнейм или название сообщества, а сами ответы могут браться с Reddit, тематических форумов и соцсетей. Похоже, Google окончательно признала, что люди и так массово дописывают «reddit» к своим запросам. Но у этого есть и минус: зачастую советы могут быть не совсем адекватными, поскольку чувство юмора у пользователей сети никто не отменял.

Ещё Google изменила интерфейс ИИ-поиска. В ответах появился раздел «Изучить дальше» с дополнительными темами и связанными запросами. А ссылки на сайты, на которые у пользователя оформлена подписка будут отображаться выше в выдаче.
1
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Chrome крадёт на вашем компьютере 4 ГБ. Как освободить место?
Приложение YouTube готово заменить вам ChatGPT, и это не шутка
Это странное нововведение YouTube заставит зрителей уйти и искать другие платформы

Рекомендации

Рекомендации

Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему
5 новых функций iPhone 18 Pro, ради которых все побегут его брать
Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G
Российские пользователи Samsung Galaxy не получат одно из самых желанных нововведений в One UI 8.5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также