Нужен совет экспертов? Не ищите его в Google — поисковик берёт ответы с Reddit

Компания Google продолжает активно переделывать поиск с упором на ИИ. Теперь в результатах поиска начали появляться отдельные блоки с мнениями пользователей Reddit, форумов и других площадок, но почему-то их называют «Советы экспертов» или «Мнения сообщества» в зависимости от запроса.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Новая функция работает в ИИ-режиме. По сути, Google теперь автоматически подтягивает обсуждения из публичных источников, чтобы показывать не только статьи и сайты, но и реальные комментарии пользователей. В блоках отображаются имя автора, никнейм или название сообщества, а сами ответы могут браться с Reddit, тематических форумов и соцсетей. Похоже, Google окончательно признала, что люди и так массово дописывают «reddit» к своим запросам. Но у этого есть и минус: зачастую советы могут быть не совсем адекватными, поскольку чувство юмора у пользователей сети никто не отменял.Ещё Google изменила интерфейс ИИ-поиска. В ответах появился раздел «Изучить дальше» с дополнительными темами и связанными запросами. А ссылки на сайты, на которые у пользователя оформлена подписка будут отображаться выше в выдаче.