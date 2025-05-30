Нужно больше кнопок: Apple работает над тактильными клавишами для iPhone, iPad и Apple Watch

Авторитетный китайский инсайдер под ником Instant Digital поделился информацией о планах Apple по внедрению кнопок с тактильной обратной связью в iPhone, iPad и Apple Watch.
Похоже, что Apple так и не отказалась полностью от этой идеи. Сегодня инсайдер заявил, что проект вновь активен, но уже не только для iPhone, а для всей линейки продуктов, включая iPad и Apple Watch. Instant Digital утверждает, что проект сдерживают не производственные затраты, а проблема ложных нажатий, поскольку точный отклик кнопок не всегда гарантирован. По словам источника, нынешняя конструкция предполагает кнопки, встроенные непосредственно в рамку.
Скорее всего, такие кнопки появятся только в следующем году, поскольку прототипы линейки iPhone 17 уже утверждены.
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