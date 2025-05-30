Нужно больше кнопок: Apple работает над тактильными клавишами для iPhone, iPad и Apple Watch







Авторитетный китайский инсайдер под ником Instant Digital поделился информацией о планах Авторитетный китайский инсайдер под ником Instant Digital поделился информацией о планах Apple по внедрению кнопок с тактильной обратной связью в iPhone, iPad и Apple Watch. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Еще в 2022 году несколько инсайдеров предполагали, что Apple намеревалась внедрить такие кнопки в iPhone 15 Pro в рамках «Проекта Bongo». Твердотельные тактильные кнопки уменьшают механический износ, позволяя различать лёгкое и сильное нажатие для запуска различных функций. Однако от этой идеи отказались на поздней стадии. Затем они должны были появиться в iPhone 16 Pro, но их снова отложили на неопределённый срок.Похоже, что Apple так и не отказалась полностью от этой идеи. Сегодня инсайдер заявил, что проект вновь активен, но уже не только для iPhone, а для всей линейки продуктов, включая iPad и Apple Watch. Instant Digital утверждает, что проект сдерживают не производственные затраты, а проблема ложных нажатий, поскольку точный отклик кнопок не всегда гарантирован. По словам источника, нынешняя конструкция предполагает кнопки, встроенные непосредственно в рамку.Скорее всего, такие кнопки появятся только в следующем году, поскольку прототипы линейки iPhone 17 уже утверждены.