«Авито»: компаниям нужно переставать быть скучными, чтобы выигрывать конкуренцию за внимание

Александр


20 июня на ПМЭФ прошла сессия об экономике внимания при поддержке «Авито AdTech», которая объединила ключевых представителей медиасферы. Ксения  Собчак, «Авито», Rambler& Co, «Фонтанка.ру», РБК и WildJam приняли участие в дискуссии. Основной темой стали технологии, и как они помогают выделяться среди информационного шума.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Мы живём в эпоху, где объём контента растет с катастрофической скоростью, а сутки всё так же состоят из 24 часов. Конкуренция за внимание — не просто фигура речи, это новая реальность. В ней невозможно быть нейтральным: ты либо выделяешься, либо останешься незамеченным. А чтобы выделиться — нужно искать неожиданные ходы, визуальные акценты, смелые решения», — сказала в начале сессии журналистка и медиаменеджер Ксения Собчак.



Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито», уверен, что технологии — ключевой инструмент для вовлечения пользователей. «„Авито“ — крупнейший сайт с объявлениями в мире. Поэтому мы тоже сталкиваемся с задачей по удержанию фокуса внимания: и как сервис для пользователей, и как рекламная платформа. К счастью, технологии стали развиваться в нужную сторону. Сегодня они помогают человеку получать ту информацию, которая ему нужна и интересна. Мы активно используем рекомендательные алгоритмы и в нашем новом кабинете „Авито Реклама“. И это особенно актуально в условиях драматично растущего объема контента по всему миру. Благодаря технологиям мы успешно конкурируем за внимание человека с его другими повседневными активностями», — комментирует он. 

Чтобы увеличивать эффективность донесения ключевых сообщений до аудитории, бренды должны пересмотреть форматы коммуникации с аудиторией. Андрей Сикорский, директор по маркетингу и коммуникациям РБК, подчеркнул, что реклама не должна быть кричащей и навязчивой. Аудитории не интересен набор слоганов, пользователи обращают внимание на истории, органично встроенные в контент. Коммуникация от бизнеса должна быть личной, адресной, эмпатичной — только так можно удержать внимание и добиться настоящего вовлечения.

Александр Горшков
Андрей Сикорский
Андрей Цыпер
Артем Кумпель
Ксения Собчак
Ярослав Андреев
При этом форматы общения брендов с пользователями должны адаптироваться к появлению новых сервисов и меняться от региона к региону. «Мир становится более комплексным, и вместе с ним усложняются и бизнес-коммуникации. Раньше была газета и понятный тираж — теперь это тексты, видео, соцсети, Telegram каналы, офлайн-мероприятия. Мы больше не можем работать по одной схеме — приходится адаптироваться под каждую аудиторию, под каждый регион, под каждую площадку. Игнорировать это — значит просто не выжить в новой реальности», — комментирует Александр Горшков, главный редактор интернет-издания «Фонтанка.ру».

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler& Co, согласен, что использование технологий должно отличаться от площадки к площадке. «Чтобы создавать качественный контент, мы сначала изучаем пользователя — его привычки, цели, платформу, на которой он потребляет информацию. Люди приходят на „Авито“, чтобы купить, а в медиа — чтобы узнать. Технологии, в том числе искусственный интеллект, уже сегодня помогают точнее понимать аудиторию и давать ей именно то, что нужно — в нужный момент, на нужной площадке», — заключил он.

Ярослав Андреев, предприниматель и продюсер, основатель WildJam, уверен, что бренды, которые планируют привлекать взрослую и платежеспособную аудиторию, должны делать это через детей. «Раньше пульт от телевизора был у мамы — она решала, что смотреть. Сейчас пульт от информации — у детей. Они живут в интернете, они задают тренды, они первыми видят контент и передают его взрослым. Это уже не просто поколенческий сдвиг — это смена власти в медиапотреблении. Бренды и взрослые пользователи вынуждены ориентироваться на то, что выбирает молодежь», — говорит Ярослав.

Ответ новым вызовам, связанных с  экономикой внимания, требует совместных усилий со стороны всех игроков медиарынка. Отраслевые партнерства — один из способов решить эту задачу. С одной стороны, такой подход способен объединить усилия сразу нескольких игроков и сделать привлечение внимания дешевле для всех. С другой — оградить пользователей от слишком обильного количества сообщений в онлайне и высвободить ресурс внимания. Только так можно создавать условия для эффективной работы с аудиторией и повышения качества жизни пользователей в эпоху информационного избытка.
-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
В новом сезоне «Цифрового ликбеза» от Авито Ряпушка Варя и Налим Максим учатся безопасно покупать товары с доставкой и искать подработку
Авито запустил раздел с товарами от благотворительных фондов
Авито и МЧС России запустили онлайн-игру для обучения правилам офлайн и онлайн-безопасности

Рекомендации

Рекомендации

Какой базовый iPhone купить в 2025 году — 12, 13, 14, 15 или 16? Ответ вас очень удивит
«Google Фото» дарит скрытую, но суперполезную опцию бесплатно. Как включить?
Таксисты стали считать стоимость поездок через хитрое приложение. Получается в разы дороже
5 причин раз и навсегда забыть про AirPods — есть вариант разумнее, лучше и выгоднее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии