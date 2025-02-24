«Яндекс Такси» придумало, как удержать водителей — нужно загнать их в долги

Александр



Сервис «Яндекс Такси» запустил новую услугу — «Фора». Водитель может получить определённую сумму в долг, а возвращать деньги придётся в счёт последующих выплат, которые он будет получать, выполняя заказы.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Сумма «кредита» составляет от 1100 до 18 000 рублей в зависимости от персональных показателей водителя (например, от количества поездок). Деньги зачисляются на счёт в «Яндекс Про», их можно вывести на карту и потратить на что угодно. Вернуть долг нужно постепенно в течение двух недель — для его погашения с каждой выплаты за выполненный заказ списывается по 100 рублей.



Реакции таксистов на эту услугу в соцсетях в основном негативные. Многие из них считают, что тем самым «Яндекс Такси» затягивает их в кабалу, а выплаты за поездки станут совсем копеечными, ведь из каждого заказа будут вычитать ещё по 100 рублей в дополнение к комиссии, налогу и прочим сборам. Сервис предоставляет этот займ безвозмездно, то есть не начисляет проценты за пользование своими деньгами, но очевидно, что услуга вводится с той целью, чтобы вынудить водителей выполнять больше заказов (причём количество заказов, выполнения которых ждёт «Яндекс Такси», легко посчитать — достаточно разделить сумму займа на 100).

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
«Яндекс Такси» объявило о повышении цен на поездки
«Яндекс Такси» изо всех сил пытается удержать водителей. Они бегут оттуда без оглядки
У «Яндекс Go» не осталось конкурентов. Таксистам больше некуда податься, но они сами виноваты

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3919
kardigan
Не нужно брать , чтоб позже не отдавать. Никто вас не загоняет силком.
Кузнецов, пословица есть такая: Берёшь чужие, а отдаёшь свои!

час назад в 18:01
#
+236
просто дед
Ну это прям история ВБ, как селеров держат )))
час назад в 18:23
#
Tigrolik
+753
Tigrolik
К каждому таксисту будет направлен агент яндекса и под пытками заставит потратить эти деньги.
40 минут назад
#

Читайте также