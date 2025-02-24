«Яндекс Такси» придумало, как удержать водителей — нужно загнать их в долги

Сервис «Яндекс Такси» запустил новую услугу — «Фора». Водитель может получить определённую сумму в долг, а возвращать деньги придётся в счёт последующих выплат, которые он будет получать, выполняя заказы.
Реакции таксистов на эту услугу в соцсетях в основном негативные. Многие из них считают, что тем самым «Яндекс Такси» затягивает их в кабалу, а выплаты за поездки станут совсем копеечными, ведь из каждого заказа будут вычитать ещё по 100 рублей в дополнение к комиссии, налогу и прочим сборам. Сервис предоставляет этот займ безвозмездно, то есть не начисляет проценты за пользование своими деньгами, но очевидно, что услуга вводится с той целью, чтобы вынудить водителей выполнять больше заказов (причём количество заказов, выполнения которых ждёт «Яндекс Такси», легко посчитать — достаточно разделить сумму займа на 100).