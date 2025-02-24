«Яндекс Такси» придумало, как удержать водителей — нужно загнать их в долги





Сервис «Яндекс Такси» запустил новую услугу — «Фора». Водитель может получить определённую сумму в долг, а возвращать деньги придётся в счёт последующих выплат, которые он будет получать, выполняя заказы.

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