





Осень этого года вышла богатой на новинки: тут и новые iPhone, и прорывные Mac на ARM-процессоре Apple M1, и новые процессоры Ryzen 5000. Не обделили своих фанатов и Nvidia с AMD, выпустив новые видеокарты, причем последняя в кои-то веки замахнулась на топовый сегмент рынка, да и вообще все новые GPU вышли годными и относительно дешевыми. Увы, все омрачает доступность новинок: младшие RTX 3000 в продаже за разумные деньги не найти, да и новые Radeon RX 6000, судя по ценам у западных ритейлеров, также будут доступны в ограниченном количестве.Но, разумеется, рано или поздно дефицит закончится, и цены опустятся к рекомендуемым значениям. А я пока что разберу, кому стоит копить на новинки, а кто может смело их пропустить и обновиться в будущем.Увы, но видеокарты 10-летней давности в современных проектах не могут совсем ничего. И тут проблема даже не в низкой производительности и относительно небольшом количестве памяти — так, та же AMD RX 550 с всего 2 ГБ памяти худо бедно, но в HD-разрешении на низких настройках графики способна тянуть некоторые новинки, а ведь некогда топовые GTX 580 или Radeon HD 6970 всяко быстрее этой более современной «затычки для слота».Проблема тут, во-первых, в том, что такие старые видеокарты уже несколько лет не получают новые драйверы: так, для линейки Radeon HD 6000 они датируются в лучшем случае 2016 годом. Так что с Windows 10 такие решения работать умеют, но большая часть современных игр будет ругаться на старый драйвер и не запустится. Во-вторых, разработчики игр также временами «отсекают» старые видеокарты и не адаптируют под них игры: так, например, в последних Assassin's Creed на GTX 400 и 500 хватает графических артефактов (обратите внимание на зелень в ролике):Так что тут выбора просто нет — если вы хотите прикоснуться к современным играм, вы просто вынуждены обновиться.Спасибо производителям видеокарт, даже решения 9-летней давности все еще получают новые драйвера, да и большая часть разработчиков еще оптимизируют под них новинки, так что современные игры запустятся без проблем. Зачем тогда обновляться, спросите вы? Ответ прост — производительность даже топовых решений тех лет сейчас вызывает лишь грустную улыбку.Возьмем, например, Nvidia GTX 680 — мощную видеокарту 2012 года с целыми 2 ГБ видеопамяти, что по тем временам казалось умопомрачительным объемом. Однако сейчас тяжелые ААА-проекты требуют нередко 4 ГБ памяти, да и та же GTX 1650, относительно новая видеокарта базового игрового уровня, оказывается быстрее почти на треть. Так что да, поиграть на GTX 680 в новинки у вас скорее всего получится, но придется делать это HD в лучшем случае со средними настройками графики, что уж точно не позволит насладиться качественной картинкой.И это я еще взял топ — в те годы были мегапопулярными середнячки GTX 650 Ti и GTX 660, которые уже совсем не тянут, например, Red Dead Redemption 2 (если, конечно, вы не суровый челябинский геймер, способный играть в 720p с минимальными настройками графики и просадками FPS в городах до 20). Так что увы, но таким видеокартам тоже пора на покой, все же индустрия компьютерной графики за последние 10 лет сильно развилась.Вот мы и вступаем в эпоху «почти» современности, которая для видеокарт начинается... с 2013 года. Да, я не шучу: та же топовая AMD Radeon R9 290X из того года имеет 4 ГБ видеопамяти и лишь слегка не дотягивает до популярной Nvidia GTX 1060, что позволяет комфортно поиграть в современные игры в FHD на средних и даже высоких настройках графики.Парой годами позже вышла, например, Nvidia GTX 980 Ti — топ поколения Maxwell, выступающий на уровне современной GTX 1660, которая стоит дороже 15 тысяч рублей и способна потянуть многие современные проекты даже на ультра настройках графики. У этих карточек и видеопамяти одинаковое количество — 6 ГБ. Так что быструю графику даже 5-летней давности списывать со счетов еще рано, такие решения вполне способны нормально тянуть новинки.Но, разумеется, это касается лишь топовых версий — увы, но владельцам середнячков с 2-3 ГБ видеопамяти, которые в 2015 году показывали хорошие результаты в новинках, сейчас похвастаться нечем. Возьмем, например, Nvidia GTX 760 — достаточно популярного представителя Maxwell. От базовой современной графики, GTX 1650, он отстает в полтора раза, по объему памяти — вдвое. Как итог, поиграть в новинки в FHD у вас скорее всего не получится, и придется снижать разрешение до HD, так что полюбоваться красивой картинкой не выйдет.Вот мы и подобрались к современности, уже без «почти». Такие видеокарты местами до сих пор продаются, они активно фигурируют в системных требованиях к играм (причем нередко не в графе минимальных настроек), и к тому же старшие GTX 1000 поддерживают трассировку лучей, пусть и только в программном виде.Как итог, совсем некомфортно себя чувствуют в современных играх совсем простые версии типа Nvidia GT 1030 или GTX 1050 (из «красного» лагеря это Radeon RX 550 и 460/560 соответственно) — собственно, эти видеокарты изначально не позиционировались как «супер-мега-игровые», поэтому вполне ожидаемо, что с современными играми в FHD у них проблемы, хотя в HD все относительно хорошо.Также не повезло тем, кто решил сэкономить и взять вариант мощной видеокарты с небольшим объемом видеопамяти. И да, я сейчас о владельцах GTX 1060 с 3 ГБ памяти — сэкономленная некогда тысяча-другая рублей привела к тому, что если 6 ГБ версия все еще способна выводить современные проекты даже на высоких настройках графики, то «урезанная» уже нет, «радуя» владельцев фризами и непрогруженными текстурами. Но, в любом случае, снижение настроек графики до средних проблему обычно решает, так что спешить с апдейтом также пока не обязательно.В итоге комфортный уровень производительности в современных играх дают GTX 1060 с 6 ГБ, а также Radeon RX 470 с 8 ГБ и более мощные решения — они способны порадовать картинкой как минимум в FHD. Что касается некогда топовых GTX 1080/1080 Ti, а также AMD Vega 56/64, то тут все просто отлично: благодаря 8-11 ГБ памяти и мощным чипам эти видеокарты до сих пор способны справиться с новинками на ультра даже в 2K, так что нужды в их обновлении нет и близко, эти карточки еще много лет будут радовать вас отличной картиной в играх.Вполне ожидаемо, что владельцы видеокарт предыдущего поколения могут пропустить текущее с минимальными потерями для себя. Посудите сами — та же новейшая Nvidia RTX 3080 лишь на 20-25% быстрее флагмана предыдущей линейки, RTX 2080 Ti. И, по слухам, минимальный представитель текущей линейки, RTX 3050, будет как раз на уровне достаточно популярной RTX 2060. С AMD аналогично — да, хотя даже Radeon RX 5700 XT в топ не метила, остановившись на уровне RTX 2070, она все еще позволяет без всяких проблем играть в современные игры на ультра-настройках графики на разрешениях вплоть до 2К.Единственные «спорные» модели здесь как обычно младшие, то есть Nvidia GTX 1650 и Radeon RX 5500. Они имеют по 4 ГБ памяти и далеко не самые мощные GPU, так что в современных играх они способны скорее на средние или высокие настройки графики в FHD. Впрочем, пока разработчики игр продолжают поддерживать старые консоли, проблем у таких видеокарт не будет, а значит и обновлять их в ближайшее время большого смысла нет.Забавно было наблюдать, как после выхода видеокарт Nvidia Turing (RTX 2000) с поддержкой трассировки лучей множество людей на форумах писало, что это мертворожденная фича, и что она исчезнет как и PhysX. Однако в последнее время ветер переменился: новые консоли поддерживают Ray Tracing, как и новые видеокарты AMD, так что даже закоренелым хейтерам стало понятно, что «RTX on» — это надолго.Поэтому у многих возник вопрос: вот у меня есть мощная видеокарта, которая отлично тянет все игры, но поддержки трассировки нет (или она программная и медленная). Стоит ли мне обновлять видеокарту ради нее? Разумеется, в первую очередь все зависит от ваших финансовых возможностей: хватает людей, которые обновляют iPhone 11 на 12 только потому, что «ну он же синенький».Но, в общем и целом, пока что строгой нужды в аппаратной поддержке трассировки нет сразу по нескольким причинам. Во-первых, видеокарты с аппаратным RT занимают сейчас просто смешную долю рынка, меньше 10%. Соответственно, пока их количество не вырастет в несколько раз, игры без проблем будут работать на решениях с «RTX off». Во-вторых, трассировка лучей все еще крайне тяжелая: даже топовая RTX 3090 в 4К с трудом тянет игры с «RTX on», и нередко даже с умным сглаживанием DLSS счетчик кадров едва ли превышает 60 FPS — согласитесь, не такого уровня производительности многие ждут от видеокарты за 150 тысяч рублей. Поэтому страшно представить, как будет работать трассировка на более простых видеокартах, таких как RTX 3050. Скорее всего, владельцы таких решений сразу сделают «RTX off», чтобы комфортно играть в новинки.Ну и в-третьих, на данном этапе развития RT не всегда заметно преображает картинку. Так, многие игроки, купившие в свое время быстрые видеокарты Nvidia RTX 2000, жаловались, что разница между «RTX off» и «RTX on» местами минимальна, а производительность падает сильно. И это не удивительно: трассировка лучей слишком тяжела для современных видеокарт, из-за чего игроделам приходится идти на ухищрения — например, отрисовывать с ее помощью только тени или только отражения, да и еще только в экранном пространстве. Поэтому сейчас разница явно бросается в глаза лишь в закрытых помещениях, на тех же огромных открытых локациях Battlefield 5 ее в прямом смысле слова нужно искать.Так что если производительность текущей видеокарты вас устраивает, то брать новинку с поддержкой RT имеет смысл только в том случае, если позволяют финансы. С другой стороны, если вы собираете ПК с нуля и надолго, то я бы не стал рекомендовать сейчас брать видеокарты без поддержки трассировки — она достаточно быстро развивается, и есть шанс, что через 3-4 года появится первая игра, которая не будет работать на решениях без RT. Так что если вы планируете взять видеокарту с хорошим заделом на будущее — стоит присмотреться к RTX 3000 или Radeon RX 6000.