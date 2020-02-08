



Пока неясно, как это отразиться на самом мероприятии, поскольку компания являлась одним из ключевых спонсоров проведения. Изначально Nvidia планировала провести несколько «круглых столов» и организовать пространство AI Edge Innovation Center.



Из-за вспышки эпидемии коронавируса сотрудники компании пропустят в этом году выставку Mobile World Congress. Об этом сообщается в официальном блоге Nvidia.Пока неясно, как это отразиться на самом мероприятии, поскольку компания являлась одним из ключевых спонсоров проведения. Изначально Nvidia планировала провести несколько «круглых столов» и организовать пространство AI Edge Innovation Center.

«Учитывая риск для здоровья людей из-за возможности заражения коронавирусом, мы решили обеспечить безопасность наших коллег, партнеров и клиентов. MWC в Барселоне — одна из самых важных технологических конференций в мире. Мы планировали поделиться результатами нашей работы в областях искусственного интеллекта и 5G. Нам жаль, что придется пропустить выставку, но как нам кажется, это верное решение», — Nvidia.



Ранее от участия в Mobile World Congress уже отказались компания Ericsson и мобильное подразделение LG. Напомним, MWC 2020 пройдет в период с 24 по 26 февраля.





