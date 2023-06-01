NVIDIA представила нейросеть Neuralangelo. Она превращает предметы из любого видео в 3D-объекты

Компания NVIDIA представила новую модель ИИ под названием Neuralangelo, которая может создавать 3D-копии объектов из двухмерных видео. Например, можно конвертировать скульптуры или здания.Neuralangelo выбирает несколько кадров, демонстрирующих объект под разными углами в ролике, чтобы получить чёткое представление о его глубине, размерах и форме. Затем нейросеть создаёт 3D-макет объекта и накладывает на него детали реального.Представители компании рассказали, что новая модель ИИ переняла технологию предшествующей Instant NeRF. NVIDIA заявляет, что способность Neuralangelo захватывать сложные текстуры, такие как шероховатость черепицы и гладкость мрамора, «значительно превосходит предыдущие методы обработки данных с видео».Один из сценариев применения новой нейросети — видеоигры. Neuralangelo позволит разработчикам импортировать детализированные объекты в виртуальную среду.Более подробную информацию о проекте NVIDIA раскроет в конце июня.