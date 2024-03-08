NVIDIA прикрыла легкий способ ускорить видеокарту на ПК

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Компания NVIDIA начала активно противодействовать энтузиастам, которые пытаются использовать её софт для ускорения видеокарты. Об этом пишет «Код».



Согласно источнику, некоторое время назад умельцы переделали инструментарий NVIDIA CUDA для использования его в видеокартах других вендоров. Кастом получил название ZLUDA и помогал существенно увеличить производительность GPU от AMD и Intel.







Похоже, это очень не понравилось NVIDIA, поскольку она обратила внимание на кастомный инструментарий и внесла коррективы, которые мешают запускать CUDA на видеокартах сторонних производителей-конкурентов AMD и Intel с использованием слоев перевода.



Пока неясно, распространится ли запрет на других вендоров, поскольку некоторые из них (например, китайская Denglin Technology) ранее заявляли о разработке видеочипов, совместимых с CUDA/OpenCL.