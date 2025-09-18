Nvidia спасет Intel от гибели: в процессоры «синих» начнут встраивать видеокарты GeForce

Крупнейший производитель видеокарт Nvidia инвестировал в компанию Intel $5 млрд для совместной разработки чипов для центров обработки данных и ПК.
Такой шаг поможет Intel и Nvidia эффективнее конкурировать с AMD, которая набирает обороты благодаря своим впечатляющим процессорам для игровых настольных компьютеров и широкому ассортименту процессоров для ноутбуков с искусственным интеллектом.
Nvidia и Intel также будут совместно работать над объединением своих архитектур посредством системы связи Nvidia NVLink, которая используется в центрах обработки данных для связи графических процессоров.
На фоне таких подгонов Хуанга цена акций Intel подскочила на 28%.