Nvidia спасет Intel от гибели: в процессоры «синих» начнут встраивать видеокарты GeForce







Крупнейший производитель видеокарт Nvidia инвестировал в компанию Intel $5 млрд для совместной разработки чипов для центров обработки данных и ПК.

Nvidia заявляет, что Intel поможет создать «системы на кристалле x86 (SoC) с интегрированными чиплетами графических процессоров Nvidia RTX». Эти чипы будут использоваться в широком спектре ПК благодаря тесной интеграции процессоров Intel и графических процессоров Nvidia. Intel и Nvidia уже тесно сотрудничают в разработке многих игровых ноутбуков, но объединение этих двух технологий в одной SoC — гигантский шаг вперед.Такой шаг поможет Intel и Nvidia эффективнее конкурировать с AMD, которая набирает обороты благодаря своим впечатляющим процессорам для игровых настольных компьютеров и широкому ассортименту процессоров для ноутбуков с искусственным интеллектом.Nvidia и Intel также будут совместно работать над объединением своих архитектур посредством системы связи Nvidia NVLink, которая используется в центрах обработки данных для связи графических процессоров.На фоне таких подгонов Хуанга цена акций Intel подскочила на 28%.