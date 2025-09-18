Nvidia спасет Intel от гибели: в процессоры «синих» начнут встраивать видеокарты GeForce

Фархад

Nvidia

Крупнейший производитель видеокарт Nvidia инвестировал в компанию Intel $5 млрд для совместной разработки чипов для центров обработки данных и ПК.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Nvidia заявляет, что Intel поможет создать «системы на кристалле x86 (SoC) с интегрированными чиплетами графических процессоров Nvidia RTX». Эти чипы будут использоваться в широком спектре ПК благодаря тесной интеграции процессоров Intel и графических процессоров Nvidia. Intel и Nvidia уже тесно сотрудничают в разработке многих игровых ноутбуков, но объединение этих двух технологий в одной SoC — гигантский шаг вперед.

Такой шаг поможет Intel и Nvidia эффективнее конкурировать с AMD, которая набирает обороты благодаря своим впечатляющим процессорам для игровых настольных компьютеров и широкому ассортименту процессоров для ноутбуков с искусственным интеллектом.

Nvidia и Intel также будут совместно работать над объединением своих архитектур посредством системы связи Nvidia NVLink, которая используется в центрах обработки данных для связи графических процессоров.

На фоне таких подгонов Хуанга цена акций Intel подскочила на 28%.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
NVIDIA показала робота Blue с ИИ. До чего же он милый
Создан простейший способ обнаружить бракованную видеокарту Nvidia
Зачем нужны консоли, когда можно собрать игровой ПК? Раскрыты цены на геймерские компьютеры с NVIDIA GeForce RTX 5090

Рекомендации

Рекомендации

В России появится новый оператор связи. Он уже у всех на слуху
Масштабный сбой мобильных операторов в России: интернет и связь не работают
Появилось объяснение, почему в России не работает множество сайтов
На маркетплейсах появится новая категория товаров. Раньше их запрещали продавать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2617
tellurian
Время покажет, поможет ли … 🤔
час назад в 18:45
#