





Ресурс VideoCardz, который уже долгие годы снабжает нас информацией о будущих видеокартах, поделился сведениями о грядущей обновленной линейке Nvidia GeForce RTX 3000, которая получила название «Lite Hash Rate». Все дело в том, что компания всерьез решила бороться с добычей криптовалют на своих видеокартах, поэтому переводит текущие модели на новые чипы GAxx2 с улучшенным «антимайнинговым» механизмом.Изменения затронут все уже выпущенные видеокарты, начиная с RTX 3060 и заканчивая RTX 3090. Будущие модели, такие как RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti, изначально выйдут на обновленных видеочипах. Напомним, что новая защита от майнинга будет работать как на программном, так и на аппаратном уровне, а новые чипы не позволят использовать прошивку и драйвера от старых.Также фишкой обновленной линейки видеокарт станет встроенная поддержка Resizable BAR, которая позволяет процессору получить прямой доступ к видеопамяти, что увеличивает графическую производительность системы (правда, по тестам, буквально на пару процентов, однако в будущем эта цифра может вырасти). Текущая линейка RTX 3000 также поддерживает эту функцию, однако для ее активации нужно обновить BIOS.И самое главное — по данным VideoCardz, компания Nvidia начнет отгружать такие видеочипы производителям видеокарт уже в середине мая, то есть обновленные модели мы увидим на рынке уже в июне. При этом внешне они будут выглядеть и работать абсолютно также, а производительность в играх и рабочих задачах не изменится. А вот при майнинге эфира хэшрейт упадет вдвое в сравнении с оригинальными моделями, что сделает покупку таких видеокарт для добычи этой криптовалюты гораздо менее выгодной.