NVIDIA выпустила новое суперприложение для ПК

Фархад



На протяжении года крупнейший производитель графических процессоров NVIDIA тестировал новое суперприложение, которое представляет собой улучшенную версию GeForce Experience с новой панелью управления и кучей дополнительных функций. Теперь состоялся официальный релиз утилиты.

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Приложение NVIDIA доступно для загрузки пользователям любых ПК и ноутбуков с видеокартами компании. Согласно пресс-релизу, суперприложение NVIDIA App упростит обновление драйверов NVIDIA Studio и GeForce Game Ready, а также предоставит быстрый доступ к новым утилитам.

Из основных нововведений:
Отсутствие обязательной регистрации;
Возможность отката драйверов;
Улучшенный оверлей для записи игровых фуражей в 4K/120 fps;
Игровые фильтры RTX на базе ИИ.

Кроме того, NVIDIA заявляет, что новое приложение работает на 50% быстрее, чем GeForce Experience. Скачать утилиту можно на сайте NVIDIA.
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Источник:
Engadget
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