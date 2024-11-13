NVIDIA выпустила новое суперприложение для ПК

На протяжении года крупнейший производитель графических процессоров NVIDIA тестировал новое суперприложение, которое представляет собой улучшенную версию GeForce Experience с новой панелью управления и кучей дополнительных функций. Теперь состоялся официальный релиз утилиты.
Из основных нововведений:
Отсутствие обязательной регистрации;
Возможность отката драйверов;
Улучшенный оверлей для записи игровых фуражей в 4K/120 fps;
Игровые фильтры RTX на базе ИИ.
Кроме того, NVIDIA заявляет, что новое приложение работает на 50% быстрее, чем GeForce Experience. Скачать утилиту можно на сайте NVIDIA.