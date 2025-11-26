О таких Nike Air SNES мечтают все геймеры. Энтузиаст встроил консоль в кроссовки







В честь 35-летия запуска консоли Super Nintendo в Японии (где она называлась Super Famicom) дизайнер Густаво Бонзанини создал уникальный девайс — кроссовки с полноценной приставкой. В честь 35-летия запуска консоли Super Nintendo в Японии (где она называлась Super Famicom) дизайнер Густаво Бонзанини создал уникальный девайс — кроссовки с полноценной приставкой.

Концепт под названием AIR SNES представляет собой сильно модифицированную версию кроссовок Nike Air Max 90 со встроенным компьютером Raspberry Pi Zero W для эмуляции. Его вычислительной мощности более чем достаточно для запуска 16-битных игр для SNES с помощью утилиты RetroPie, который Бонзанини доработал под дизайн и тактильные ощущения кроссовок.Вся электроника, включая аккумулятор, которого хватает на 30 минут работы, расположена внутри язычка кроссовок. Raspberry Pi Zero W оснащён встроенным портом Mini HDMI, но, чтобы «создать ощущение той самой эпохи 90-х», Бонзанини добавил небольшой аналоговый преобразователь. Да, эти кроссовки нужно подключать к телевизору древними колокольчиками.Кроссовки работают с оригинальным геймпадом SNES, но чтобы свести к минимуму количество проводов, дизайнер добавил беспроводной модуль 8BitDo Mod Kit. Увы, купить такие кроссы не получится, поскольку энтузиаст выпустил гибрид в единственном экземпляре.