Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

О таких Nike Air SNES мечтают все геймеры. Энтузиаст встроил консоль в кроссовки

Фархад

AIR SNES

В честь 35-летия запуска консоли Super Nintendo в Японии (где она называлась Super Famicom) дизайнер Густаво Бонзанини создал уникальный девайс — кроссовки с полноценной приставкой.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Концепт под названием AIR SNES представляет собой сильно модифицированную версию кроссовок Nike Air Max 90 со встроенным компьютером Raspberry Pi Zero W для эмуляции. Его вычислительной мощности более чем достаточно для запуска 16-битных игр для SNES с помощью утилиты RetroPie, который Бонзанини доработал под дизайн и тактильные ощущения кроссовок.

AIR SNES

Вся электроника, включая аккумулятор, которого хватает на 30 минут работы, расположена внутри язычка кроссовок. Raspberry Pi Zero W оснащён встроенным портом Mini HDMI, но, чтобы «создать ощущение той самой эпохи 90-х», Бонзанини добавил небольшой аналоговый преобразователь. Да, эти кроссовки нужно подключать к телевизору древними колокольчиками.

Кроссовки работают с оригинальным геймпадом SNES, но чтобы свести к минимуму количество проводов, дизайнер добавил беспроводной модуль 8BitDo Mod Kit. Увы, купить такие кроссы не получится, поскольку энтузиаст выпустил гибрид в единственном экземпляре.
-1
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
Консольный гейминг похоронен: Valve представила суперкомпьютер Steam Machine и ещё пару гаджетов
Дожили: GPD представила портативную консоль с мощью PS5 Pro в корпусе PSP, но без батареи
Анонсирована консоль Anbernic RG Slide — портативка с выдвижным экраном и Android

Рекомендации

Рекомендации

Apple Watch больше не самые желанные часы в мире — их подвинул другой перспективный бренд
В мессенджер MAX добавят необходимую опцию, которой никогда не будет в WhatsApp
Водители в РФ нашли идеальную замену китайским машинам и активно переходят на нее
На OZON появилась совершенно новая категория товаров. Wildberries, догоняй!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии