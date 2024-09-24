Обещания Apple насчет iPhone 16 разбились вдребезги спустя пару недель после релиза

Олег

Дроп-тест


Компания Apple установила стекло нового поколения в свои новые iPhone 16, но их всё так же несложно разбить, как и раньше. Об этом пишет MacRumors.

На презентации 9 сентября 2024 года Apple рассказала, что во все модели линейки iPhone 16 установлено закаленное стекло нового поколения, и оно прочнее всех предыдущих — Ceramic Shield 2. Его секрет в сочетании стекла и керамики. Компания проводила тестирования и заявила, что разбить новые айфоны теперь еще сложнее, чем раньше.

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Согласно источнику, страховая компания Allstate провела свой дроп-тест с помощью робота, который роняет смартфон на бетонный тротуар с высоты 6 футов (1,83 метра), то есть с высоты роста человека. Первый же тест с iPhone 16 Pro Max закончился плачевно: стекла смартфона разбились вдребезги настолько, что его не стоило бы брать в руки без перчаток. И переднее, и заднее стекло разбились от одного-единственного падения.

Дроп-тест

Стоит отметить, что дроп-тесты от Allstate пока не пережил ни один смартфон. И всё же нужно понимать, что все обещания вендоров со сцены не являются абсолютной истиной и проверять их на своих устройствах не рекомендуется. Любой смартфон со стеклом в корпусе очень легко разбить, и эта аксиома пока никем не преодолена. 


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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3719
kardigan
С каждым годом стёкла по идее все прочнее и казалось бы если посчитать, то в этом году его только выстрелом из револьвера разбить можно было.. однако всё это лишь маркетенговые ходы.
25 минут назад
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