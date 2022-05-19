Обещанный «электро-Москвич» оказался «загадочным» автомобилем. У него китайские корни

На приобретенном у Renault Russia автозаводе будут собирать китайские автомобили. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на анонимные источники, близкие к производству.
Ранее мы рассказали, что московская мэрия выкупила завод Renault Russia без права «французов» на выкуп его обратно на льготных условиях. Практически сразу после завершения сделки несколько чиновников сообщили, что машины Renault там больше собирать не будут, и рассказали о планах на этот завод. Например, там хотят возродить марку «Москвич» и сделать его электрическим, а еще об использовании завода ведет переговоры «КамАЗ». Теперь появились новые подробности.
Судя по всему, на бывшем заводе Renault будут собирать китайские автомобили под маркой «Москвич». Предварительно, брендом, который «зайдет» на фабрику, станет JAC. Помимо этого, московские власти обсуждают сотрудничество с еще одним китайским автопроизводителем, однако его название не разглашается. На данный момент окончательное решение не принято, рассматриваются разные варианты. В любом случае, начать производство на заводе планируется уже к концу 2022 года.
Китайский JAC уже является действующим партнером российского «КамАЗа». Ранее СМИ предполагали, что на фабрике Renault будут собирать электромобиль «КАМА-1», который был представлен еще до пандемии.