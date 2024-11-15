«Яндекс» привёз девушке гнилую еду. А потом обиделся и забанил аккаунт!





Одна из пикабушниц Одна из пикабушниц рассказала о неприятном опыте заказа товаров через «Яндекс Еду». Ей привезли курицу с пятнами неизвестного происхождения, заплесневелые креветки и антисептик без дозатора. Но в возврате денег ей было отказано, более того — её аккаунт подвергся блокировке. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

После получения заказа девушка внимательно рассмотрела привезённые товары, оказалась недовольна их качеством и обратилась в поддержку с требованием вернуть деньги, что представляется вполне разумным и обоснованным. Поддержка ограничилась стандартными отписками — о сожалении, надежде на понимание, фиксировании информации, недопущении подобного в будущем и желании радовать, а не огорчать.Возвращать деньги за порченые продукты девушке не стали, а через три дня ей пришло уведомление о «приостановке действия аккаунта» якобы за нарушение условий использования промокодов. Фактически это означает, что отныне ей запрещено пользоваться сервисом «Яндекс Еда».Один из комментаторов, когда-то работавший курьером «Яндекс Еды», рассказал о специфике процесса доставки. По его словам, проблемы в основном происходят из-за магазинов и ресторанов, где собирают заказы. Их работники могут подсунуть несвежий или испорченный продукт, не учесть, что упаковка может порваться, а иногда забывают положить в пакет какую-либо позицию. Курьеры не имеют возможность проверить качество товаров и комплектность, поскольку им передают уже завязанные пакеты, и в их интересах как можно скорее привезти заказ клиенту. По его мнению, вины «Яндекса» в продаже некачественных товаров нет, поскольку сервис выступает лишь в качестве посредника. С другой стороны, клиент платит деньги «Яндексу», оплачивает его услуги (пусть и опосредованно — через комиссию, которую «Яндекс» взимает с продавцов), поэтому и имеет право требовать компенсации именно от него, а не от кого-то другого.Нужно отметить, что «Яндекс» не вправе запрещать кому-либо пользоваться своими сервисами, поскольку в данном случае он отказывает клиенту в совершении сделки, то есть, говоря языком закона, отдаёт предпочтение одним потребителям перед другими, что запрещено Гражданским кодексом и Законом РФ «О защите прав потребителей». Не случайно в уведомлении от «Яндекс Еды» сказано не о блокировке аккаунта, а о приостановке его действия (хотя фактически это одно и то же). Любой, кого заблокировала «Яндекс Еда» или какой-нибудь другой сервис, может обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и получит от этого ведомства разъяснение незаконности действий исполнителя. С этим документом можно обратиться либо к организации, которая инициировала блокировку, либо в суд, чтобы обязать её разблокировать аккаунт.