В скором времени компания NVIDIA перестанет выпускать драйверы для Windows 7 и Windows 8.1. Эти операционные системы пользуются большой популярностью среди геймеров, особенно Windows 7 из-за совместимости с огромным количеством старых игр.
Драйверы для Windows 7 и Windows 8.1 перестанут выпускаться уже с октября 2021 года. NVIDIA продолжит выпускать лишь небольшие обновления с патчами, закрывающими уязвимости и закрывающими критичные ошибки. Не исключено, что для новых моделей видеокарт с графическими процессорами NVIDIA вообще не будут выпускаться драйверы для Windows 7 и Windows 8.1.
31 августа 2021 года NVIDIA выпустит последнее обновление драйверов для Windows 7 и Windows 8.1, а 4 октября выйдет обновление, которое получит только Windows 10. Таким образом поддержка старых ОС будет завершена даже раньше намеченного срока — уже этим летом.
NVIDIA призывает геймеров, которые до сих пор используют Windows 7 и Windows 8.1, переходить на Windows 10. Решение об отказе выпуска драйверов для старых операционных систем, по словам компании, связано с прекращением поддержки этих версий ОС со стороны Microsoft (Windows 7 не поддерживается с января 2020 года, а Windows 8.1 перестанет поддерживаться с 2023 года).
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