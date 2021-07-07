Так комментирует запуск новой функции Кирилл Игнатьков, руководитель облачного хранилища Mail.ru: «Фотографии — единственная возможность оставить в памяти значимый для нас день, но приятные моменты быстро забываются. Немногие готовы перебирать тысячу фото вручную в поисках удачных кадров. Наш алгоритм вовремя напомнит об уютном вечере с семьей или особенно удачном селфи. Обученная на миллионах фотографий нейросеть отбирает лучшие снимки для „сторис“, чтобы быстро и удобно поделиться с друзьями».







С помощью алгоритмов машинного обучения сервис «Облако» автоматически отбирает снимки, сделанные в определённый день, и отображает их в привычном формате историй. Так у пользователя формируется своеобразный фотокалендарь, иллюстрирующий памятные события.Важно, что в сторис попадают только удачные кадры — все размытые снимки, скриншоты и документы автоматически отсортировываются. Если же кадр из подборки пользователю не нравится — его можно удалить из «Облака» прямо из историй. Поделиться определённой фотографией или всей «историей» целиком тоже можно сразу из историй — это упрощает взаимодействие с хранилищем и помогает делиться эмоциями, вызванными забытыми снимками.Прямой постинг в соцсети тоже работает: истории можно отправить сообщением или выложить в ленту VK и Instagram.Обновление уже доступно в мобильном приложении на iOS и Android.