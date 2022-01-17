



Компания Microsoft обновила версию облачного сервиса OneDrive для компьютеров, работающих с macOS. Облако получило более тесную интеграцию с операционной системой, но теперь его возможности и настройки намного сильнее ограничены.



Раньше сервис OneDrive работал в macOS поверх операционной системы как обычное приложение, а теперь задействует платформу Apple File Provider, что позволяет ему синхронизировать данные быстрее и надёжнее. Вместе с тем появился ряд ограничений:





По умолчанию с облаком синхронизируется домашний каталог, выбрать другую папку для синхронизации невозможно.

Всегда включен доступ к файлам по запросу, отключить его нельзя. Файлы, хранящиеся в облаке, отображаются в файловом менеджере, но в накопителе их нет, их можно скачать вручную, когда требуется перенести их на устройство.

Не поддерживаются накопители и тома с файловой системой HFS+, предусмотрена только поддержка APFS

Остаться на прежней версии OneDrive не получится, в скором времени она будет отключена и перестанет синхронизировать данные между устройством и облаком.





