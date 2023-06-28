Обмен криптовалюты на рубли признали незаконным

Олег

Bitcoin

Фото: Unsplash

Верховный суд РФ признал незаконным обмен биткойнов на рубли, которые совершал подсудимый. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, судебный процесс проводился над россиянином, который продавал наркотики и получал оплату в биткойнах. Далее он обменивал их на рубли, которые «раскидывал» по разным банковским картам и счетам. Изначально суд признал его виновным по статье о продаже наркотиков, но в части отмывания денег оправдал — «совершение финансовых операций с денежными средствами, преобразованными из биткойнов, без введения их в экономический оборот не свидетельствует о легализации доходов, полученных преступным путем».

Однако в апелляции прокурор указал на то, что обвиняемый целенаправленно совершал операции по выводу средств, и при пересмотре дела обмен крипты на рубли с последующим распределением средств между счетами признали отмыванием денежных средств. Установлено, что подсудимый конвертировал биткойны в рубли и переводил их на карты дочери сожительницы «с целью придания правомерного вида владению».

Это первый случай, когда суд посчитал отмыванием денег операции с участием криптовалюты. Ранее в 2022 году Госдума уже высказывалась за легализацию крипты в качестве финансового продукта к 2023 году. 

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Источник:
Коммерсантъ
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