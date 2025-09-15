Обнаружено скрытое улучшение AirPods Pro 3

Фархад

AirPods

На прошлой неделе Apple представила новые флагманские TWS-наушники AirPods Pro 3. Основное внимание привлекли новые датчики для измерения пульса, улучшенное звучание и уменьшенное время автономной работы, но есть ещё один момент, который компания прокачала.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Речь идёт о чипе U2 в зарядном кейсе AirPods Pro 3. До сих пор Apple называла его чипом сверхширкополосной связи второго поколения. Однако с релизом новых наушников компания решила переименовать его в U2 (да, как группу с Боно). Причём интересно, что этот самый чип Ultra Wideband 2-го поколения появился ещё несколько лет назад во всех моделях iPhone 15 и Apple Watch Ultra 2. Он обеспечивает отслеживание местоположения на расстоянии до 60 м. Это в три раза больше, чем у чипа Apple U1, который используется в кейсе AirPods Pro 2, AirTag и других устройствах.

Соответственно, главное преимущество чипа U2 в кейсе AirPods Pro 3 заключается в увеличении радиуса действия до трёх раз по сравнению с чипом U1. Это позволяет найти наушники с помощью функции точного поиска приложения «Локатор» на расстоянии до 60 м.

Напомним, старт продаж AirPods Pro 3 состоится уже в эту пятницу.
7
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Первые впечатления от AirPods Pro 3
Apple буквально закопала AirPods Pro 3: наушники Beats получили шагомер и кучу новых функций
Сколько сейчас стоят все iPhone 17 в России?

Рекомендации

Рекомендации

Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры
Samsung неожиданно порадовала владельцев смарт-часов Galaxy Watch

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Yuri Konst
+97
Yuri Konst
Ждём иска от Боно)
Сегодня в 12:07
#