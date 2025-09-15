Обнаружено скрытое улучшение AirPods Pro 3







На прошлой неделе Apple представила новые флагманские TWS-наушники На прошлой неделе Apple представила новые флагманские TWS-наушники AirPods Pro 3 . Основное внимание привлекли новые датчики для измерения пульса, улучшенное звучание и уменьшенное время автономной работы, но есть ещё один момент, который компания прокачала. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Речь идёт о чипе U2 в зарядном кейсе AirPods Pro 3. До сих пор Apple называла его чипом сверхширкополосной связи второго поколения. Однако с релизом новых наушников компания решила переименовать его в U2 (да, как группу с Боно). Причём интересно, что этот самый чип Ultra Wideband 2-го поколения появился ещё несколько лет назад во всех моделях iPhone 15 и Apple Watch Ultra 2. Он обеспечивает отслеживание местоположения на расстоянии до 60 м. Это в три раза больше, чем у чипа Apple U1, который используется в кейсе AirPods Pro 2, AirTag и других устройствах.Соответственно, главное преимущество чипа U2 в кейсе AirPods Pro 3 заключается в увеличении радиуса действия до трёх раз по сравнению с чипом U1. Это позволяет найти наушники с помощью функции точного поиска приложения «Локатор» на расстоянии до 60 м.Напомним, старт продаж AirPods Pro 3 состоится уже в эту пятницу.