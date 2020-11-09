Команда разработчиков checkra1n обновила свою одноименную утилиту для джейлбрейка до версии 0.12.0. Добавилось множество улучшений, которые будут полезны для сообщества.

checkra1n

Два самых основных нововведения: поддержка устройств с чипами A10 и A10X под управлением iOS и iPadOS 14, а также поддержка iOS и iPadOS 14.1 и 14.2 на процессорах A8-A10X:
  • iPhone 6s, 6s Plus, SE, 7 и 7 Plus
  • iPad 5, 6 и 7 поколения
  • iPad Air 2
  • iPad mini 4
  • iPad Pro 1 и 2 поколений
  • iPod touch 7
Также стоит отметить, что джейлбрейк устройств с A11, такими как iPhone 8, 8 Plus и X, могут быть взломаны с iOS 14 при помощи checkra1n v0.12.0, но с некоторыми оговорками. Пользователям придется пропустить проверку BPR, а это означает загрузку взломанного устройства без пароля.

checkra1n

Вышеупомянутое предостережение затрагивает только гаджеты с процессором A11, поскольку процедура джейлбрейка для них не идеальна. По словам разработчиков, использовать этот метод не рекомендуется, но, тем не менее, он возможен. Пока неизвестно, сможет ли команда checkra1n адаптировать процедуру для A11. Лука Тодеско сообщил, что они продолжат работать в этом направлении.

Изменения версии:
  • Официальная поддержка iOS 14.1 и 14.2
  • Официальная поддержка устройств A10 / A10X на iOS 14.x
  • Ограниченная поддержка устройств A11 на iOS 14.x
  • Параметр «Быстрый режим», не требующий нажатия кнопок
Исправления ошибок в новой версии:
  • Исправлена проблема, которая могла вызвать сбои или зависания на различных этапах загрузки на всех устройствах и версиях iOS
  • Исправлен патч ядра
  • Исправлена ​​проблема, при которой загрузчик tvOS аварийно завершал работу на tvOS 13.x
  • Устранена проблема с пользовательским интерфейсом, которая приводила к сбою с устройствами A7
  • Устранена проблема с графическим пользовательским интерфейсом, из-за которой сбой джейлбрейка мог вызвать повреждение памяти
  • Устранена проблема с оверлеем T2 в Linux
Провести процедуру джейлбрейка с помощью обновленной версии утилиты checkra1n рекомендуется даже пользователям, чьи устройства уже взломаны. Это нужно для того, чтобы вы могли воспользоваться всеми последними исправлениями ошибок и улучшениями. Скачать актуальную сборку можно с официального сайта.


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Источник:

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