Пожалуй, самым резонансным и ожидаемым изменением iOS 14 стали запросы на отслеживание. Apple представила эту функцию еще в 2020 году, однако реализовала её только в iOS 14.5. Лидеры рекламного бизнеса, вроде Facebook, неоднократно публично нападали на Apple, заявляя, что компания хочет лишить их дохода и усилить собственный контроль над своими устройствами. Запросы конфиденциальности официально представлены вместе с iOS/iPadOS 14.5. Однако вы можете обратить внимание, что после обновления как будто ничего не изменилось — ни одно приложение так и не запрашивает разрешения отслеживать вас. Это баг? Или хитрость? Я провел несколько экспериментов с приложениями, и… есть несколько вариантов ответа.
Прежде всего, трекинг действительно уже можно отключить для отдельных приложений. Для этого зайдите в «Настройки» → «Конфиденциальность» → «Отслеживание». Там вы увидите тумблер «Трекинг-запросы приложениями». Если его выключить, запросы на отслеживание о приложений поступать не будут. То есть, система по умолчанию запретит софту следить за нашими действиями и обмениваться этой информацией. К слову, этот тумблер появился раньше, чем вышла iOS 14.5, однако есть некоторые различия. Вот, как страница «Отслеживание» выглядит на iOS 14.4 и на 14.5:
Похоже, в iOS 14.5 действительно появилось больше ограничений для сторонних разработчиков. Однако не всё так гладко.
- Во-первых, установленных приложений у меня 37, а на странице запросов на отслеживания появилось всего одно. Это довольно странно — в моем арсенале есть еще немало софта, который, скорее всего, тоже отслеживает мою активность. Однако в этот список он не попал. Почему? Пока неясно.
- Во-вторых, запросы на отслеживание не появляются, даже если установить приложение заново. У меня возникло предположение, что программы не запрашивают разрешение потому, что они были установлены раньше, чем девайс обновился на iOS 14.5. Поэтому я скачал несколько популярных приложений, которых на моем устройстве никогда не было — и они также не появились в списке «Отслеживание». Я не могу утверждать наверняка, но повторюсь — эти программы, скорее всего, отслеживают пользователей, судя по тому, как реклама ведет себя в них.
- Возможно, далеко не все приложения адаптированы и оснащены механизмом запроса на отслеживание. Если это так — нужно просто дождаться, пока вендоры «допилят» свой софт.
- Возможно, iOS 14.5 вышла с недоработкой и запросы на отслеживание не появляются вследствие бага системы. В таком случае, нам стоит дождаться исправлений со стороны самой Apple.
- А возможно, система блокировки отслеживания работает совсем не так, как мы понимаем и как нам рассказали. Есть вероятность, что рекламодатели «надавили» на Apple и ей пришлось пойти на компромиссы. Если это правда, то, возможно, Apple сохранила саму функцию, однако ограничила количество параметров, которые пользователь сможет контролировать. В подобном случае нам остается ждать комментариев со стороны Apple, а также более детальных исследований новой iOS 14.5.
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Хочется пруфов, чтобы перевести тумблер в соответствующее положение.