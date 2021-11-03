Apple перестала подписывать iOS 15.0.2. Об этом сообщает зарубежный профильный ресурс iDownloadBlog.
Apple выпустила iOS 15.1 и iPadOS 15.1 для всех пользователей совсем недавно, но откатиться с них больше нельзя. Согласно источнику, компания перестала подписывать сертификат iOS 15.0.2 и iPadOS 15.0.2. Если вам по каким-то причинам нравится эта сборка, то обновляться дальше не стоит — вы не сможете на нее вернуться.
Текущая версия iOS 15.1 и iPadOS 15.1 работает стабильно и содержит все самые свежие патчи безопасности, поэтому вряд ли прекращение поддержки предыдущих сборок каким-то образом скажется на удобстве. Кроме того, в сети ходили слухи о том, что хакер с ником Saaramar смог «прорваться» к ядру ОС на iOS 15.0.2. Каких-то реальных опасностей это пока не несет, однако обновиться до самой свежей iOS 15.1 не будет лишним.
Для Apple это обычная практика — компания стабильно перестает поддерживать предыдущие версии iOS и iPadOS после выхода более новой сборки. Свобода в плане выбора версии ОС пока сохраняется только в случае с Mac. Однако есть шанс, что после полного перехода на собственные чипы Silicon M на всех своих компьютерах Apple может и апдейты macOS взять под строгий контроль.
Кстати, Apple уже выпустила первую бета-версию iOS 15.2, которая содержит несколько новых фишек, в том числе скрытых. Об одной из них мы подробно рассказали ранее.
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Обязательно напишите статью о невозможности отката на 15.1, когда выкатят 15.2!
Там, по-любому, будут содержаться последние патчи безопасности, и она будет примерно такая же стабильная….