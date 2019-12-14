EGS Магазин Epic Games Store решил отпраздновать недавно прошедшую церемонию The Game Awards 2019 достойными скидками. Игры-победители в некоторых номинациях можно урвать с хорошей скидкой. Акция продлится до 16 декабря, а еще можно забрать две игры бесплатно. Рассказываем, что можно прикупить.

Игры со скидками в честь TGA 2019

Бесплатные игры (раздача продлится до 19 декабря)

The Wolf Among Us



The Escapists



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