Магазин Epic Games Store решил отпраздновать недавно прошедшую церемонию The Game Awards 2019 достойными скидками. Игры-победители в некоторых номинациях можно урвать с хорошей скидкой. Акция продлится до 16 декабря, а еще можно забрать две игры бесплатно. Рассказываем, что можно прикупить.
Игры со скидками в честь TGA 2019
- Borderlands 3 —
1 999 р.1 300 р.
- The Outer Worlds —
1 999 р.1500 р.
- Control —
1 299 р.871 р.
- Metro Exodus —
1 599 р.800 р.
- Outer Wilds —
549 р.440 р.
- What The Golf —
449 р.292 р.
- Trover Saves the Universe —
499 р.400 р.
- Anno 1800 —
1 999 р.1 100 р.
- Rainbow Six Siege —
999 р.400 р.
- The Division 2 —
1 999 р.500 р.
Бесплатные игры (раздача продлится до 19 декабря)The Wolf Among Us
The Escapists
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия