Магазин Epic Games Store решил отпраздновать недавно прошедшую церемонию The Game Awards 2019 достойными скидками. Игры-победители в некоторых номинациях можно урвать с хорошей скидкой. Акция продлится до 16 декабря, а еще можно забрать две игры бесплатно. Рассказываем, что можно прикупить.





Игры со скидками в честь TGA 2019

Бесплатные игры (раздача продлится до 19 декабря)





