Приложение Apple Music для iOS 14 получило переработанный дизайн с персонализированной вкладкой «Слушать», улучшенными возможностями поиска, функцией автоматического воспроизведения и многим другим. Теперь эти возможности будут доступны на Android.
Версия Apple Music для Android под номером 3.4 также получила функцию кроссфейда. При включении её включении в настройках воспроизведения композиции будут плавно переходить друг в друга без пауз. Самое интересное, что аналогичная возможность отсутствует на iPhone и iPad, хотя доступна на компьютерах Mac.
Согласно примечаниям к обновлению в Google Play, новая версия приложения Apple Music для Android также получила экспорт в Instagram, Facebook и Snapchat Stories. Помимо этого была улучшена производительность и внесены исправления в систему безопасности.
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Версия Apple Music для Android под номером 3.4 также получила функцию кроссфейда. При включении её включении в настройках воспроизведения композиции будут плавно переходить друг в друга без пауз. Самое интересное, что аналогичная возможность отсутствует на iPhone и iPad, хотя доступна на компьютерах Mac.
Согласно примечаниям к обновлению в Google Play, новая версия приложения Apple Music для Android также получила экспорт в Instagram, Facebook и Snapchat Stories. Помимо этого была улучшена производительность и внесены исправления в систему безопасности.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru