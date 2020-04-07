Pixelmator Photo для iPad сегодня обновился до версии 1.2. На это обновление у разработчиков ушел не один месяц, была добавлена поддержка Magic Keyboard, трекпада и мыши, режима Split View, а также появился инструмент сопоставления цвета с использованием машинного обучения.



Поддержка Magic Keyboard, трекпада и мыши

Split View и Slide Over

Функция сопоставления цвета

Другие нововведения

В приложении появился новый курсор, предоставляющий совершенно иной способ взаимодействия с пользовательским интерфейсом. Помимо этого Pixelmator Photo теперь позволяет редактировать фотографии и совершать наиболее точные манипуляции с использованием Magic Keyboard, трекпада и мыши.Обновленная версия приложения теперь полностью интегрирована с функциями iPadOS, такими как Split View и Slide Over, которые позволяют работать в режиме разделенного экрана и вносить правки с помощью Pixelmator Photo прямо в другом приложении, просто разместите его рядом.В обновлении была добавлена функция ML Match Colours с поддержкой машинного обучения, которая впервые появилась в Pixelmator Pro. Она позволяет использовать применять к вашему текущему проекту стиль другого снимка. Эта возможность поддерживает функцию Split View, поэтому вы сможете перетащить фотографии из других приложений.Помимо всех вышеперечисленных нововведений, был добавлен новый специальный ползунок для регулировки интенсивности настроек, он расположен в нижней части панели «Цвета». Также появилась новая коллекция пресетов и был упрощен процесс копирования и вставки всех примененных корректировок между фотографиями.





