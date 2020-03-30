В магазинах приложений App Store и Google Play вышло обновление для мессенджера Telegram. Появилась одна из самых долгожданных функций — сортировка и группировка чатов, каналов и ботов по папкам. Можно создавать свои или использовать настройки по умолчанию.





«Большинство наших пользователей полагаются на Telegram в работе или учебе. Чтобы все чаты справлялись с нагрузкой, а вы не пропустили важный сообщения, мы добавили папки для чатов именно сейчас», — команда Telegram.



Папки



Вы можете отсортировать чаты по определенным типам, например «Каналы» или «Непрочитанные». Папки становятся доступны в интерфейсе, когда вас список чатов достаточно длинный. Также вы можете воспользоваться этой



Неограниченные закрепления







В каждой созданной папке вы можете закрепить неограниченное количество закрепленных чатов.



Архивы







Если вы хотите скрыть некоторые из своих чатов, то попробуйте заархивировать их. Проведите пальцем влево по чату, чтобы переместить его в архивную папку. После того, как архивный чат получит уведомление, он появится в обычном списке чатов. Чаты с отключенными уведомлениями остаются в архиве. Архив можно скрыть, проведя по нему влево.







Если вы используете папки на Android, жест свайпа влево по чату для архивации не будет работать. Вместо этого нужно сделать долгое нажатие, а затем тапнуть по иконке архивации. Во время этого действия можно выбрать несколько чатов для одновременного перемещения их в архив.



Синхронизация



Все созданные папки чатов будут синхронизированы между клиентами, включая версии приложения для ПК.



Статистика каналов



Если у вас есть канал с более 1000 подписчиков вы сможете просмтривать подробную статистику о его росте и эффективности публикаций.



Новые анимированные эмодзи



В дополнение ко всем вышеперечисленным нововведениям разработчики добавили новые анимированные смайлики эмодзи.



And One More Thing



Если вы вдруг скучаете по настольным играм с друзьями, например в D&D, то попробуйте отправить в любой чат, чтобы получить случайное число с помощью анимированного кубика. Вы можете отсортировать чаты по определенным типам, например «Каналы» или «Непрочитанные». Папки становятся доступны в интерфейсе, когда вас список чатов достаточно длинный. Также вы можете воспользоваться этой ссылкой (tg://settings/folders) для активации новой функции в приложении. После создания первой папки новая возможность появится по долгому нажатию на иконку чатов для iOS и в «Настройках» для Android.В каждой созданной папке вы можете закрепить неограниченное количество закрепленных чатов.Если вы хотите скрыть некоторые из своих чатов, то попробуйте заархивировать их. Проведите пальцем влево по чату, чтобы переместить его в архивную папку. После того, как архивный чат получит уведомление, он появится в обычном списке чатов. Чаты с отключенными уведомлениями остаются в архиве. Архив можно скрыть, проведя по нему влево.Если вы используете папки на Android, жест свайпа влево по чату для архивации не будет работать. Вместо этого нужно сделать долгое нажатие, а затем тапнуть по иконке архивации. Во время этого действия можно выбрать несколько чатов для одновременного перемещения их в архив.Все созданные папки чатов будут синхронизированы между клиентами, включая версии приложения для ПК.Если у вас есть канал с более 1000 подписчиков вы сможете просмтривать подробную статистику о его росте и эффективности публикаций.В дополнение ко всем вышеперечисленным нововведениям разработчики добавили новые анимированные смайлики эмодзи.Если вы вдруг скучаете по настольным играм с друзьями, например в D&D, то попробуйте отправитьв любой чат, чтобы получить случайное число с помощью анимированного кубика.





