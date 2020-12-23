Мессенджер Telegram сегодня получил крупное обновление. Разработчики запустили голосовые чаты, к которым можно подключаться в любой момент, а также множество других нововведений.
Голосовые чаты
В любой группе теперь можно запустить голосовой чат параллельно с обычной перепиской. В отличие от обычных звонков, участникам необязательно договариваться о времени: голосовой чат открыт для них всегда. Он может служить виртуальным офисом или площадкой для неформальных разговоров, которые не оставят следа в истории сообщений.
В группе сразу видно, кто из участников сейчас говорит в чате. Если люди интересны, можно присоединиться послушать — как к разговору коллег в соседнем кабинете.
Подключившись к чату, вы сможете продолжать пользоваться приложением, читать и отправлять сообщения в любые беседы. Кнопки для управления микрофоном останутся под рукой на случай, если захочется что-то сказать. Пользователям Android доступен режим отображения поверх других приложений. В этом режиме можно управлять микрофоном и видеть, кто говорит в чате, даже если приложение Telegram свернуто.
Запустить голосовой чат можно из профиля группы, если у Вас есть права администратора. Выберите «Ещё» (… или ⋮) > «Голосовой чат».
Горячие клавиши
В Telegram для компьютеров и в отдельном приложении для macOS можно выбрать сочетание клавиш для управления микрофоном в голосовом чате. Это сочетание будет работать даже из других программ на вашем компьютере.
Силуэты стикеров
Анимированные стикеры в Telegram занимают не более 50 Кб и используют плавную анимацию со скоростью 180 кадров в секунду. С сегодняшнего обновления загрузка стикеров стала ещё быстрее, а во время загрузки видны переливающиеся силуэты.
Android: хранение данных на карте SD
Если в телефоне мало встроенной памяти, теперь можно использовать для сохранения данных карту памяти SD — и свободно загружать файлы и медиа.
Новые анимации для Android
В приложении Android появились плавные анимации, когда вы нажимаете на кнопку «Новое сообщение», переходите в профиль пользователя, редактируете папки с чатами или получаете новое сообщение.
Зачитывание сообщений с помощью Siri
Siri теперь может зачитывать новые сообщения из Telegram прямо в наушники пользователей iOS. Для этого в настройках устройства необходимо включить «Зачитывать сообщения» в разделе «Оповещения».
Новые возможности редактирования
Пользователи Android теперь могут отредактировать отправленную ими фотографию без повторной загрузки — например, добавив на снимок рисунок, текст или стикеры в медиаредакторе. Пользователи iOS могут быстро отредактировать и отправить обратно полученное изображение, без необходимости сохранять его и загружать заново.
Каждая из этих функций ранее была доступна только на одной из платформ, теперь же у пользователей iOS и Android одинаковые возможности в области редактирования. Также при изменении сообщений и подписей к фотографиям теперь видно, сколько символов вам осталось до лимита.
Новые анимированные эмодзи
Разработчики Telegram продолжают добавлять новые анимированные эмодзи с каждым обновлением.
Возможность предлагать нововведения
Многие нововведения Telegram — это воплощенные в жизнь идеи и предложения от пользователей. Сегодня запускается публичная платформа для предложений и сообщений об ошибках. Пока она работает только на английском языке. Помимо этого, сегодня Павел Дуров рассказал о дальнейшем развитии мессенджера.
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