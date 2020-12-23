Telegram

Мессенджер Telegram сегодня получил крупное обновление. Разработчики запустили голосовые чаты, к которым можно подключаться в любой момент, а также множество других нововведений.

Голосовые чаты

В любой группе теперь можно запустить голосовой чат параллельно с обычной перепиской. В отличие от обычных звонков, участникам необязательно договариваться о времени: голосовой чат открыт для них всегда. Он может служить виртуальным офисом или площадкой для неформальных разговоров, которые не оставят следа в истории сообщений.

Telegram

В группе сразу видно, кто из участников сейчас говорит в чате. Если люди интересны, можно присоединиться послушать — как к разговору коллег в соседнем кабинете.

Telegram

Подключившись к чату, вы сможете продолжать пользоваться приложением, читать и отправлять сообщения в любые беседы. Кнопки для управления микрофоном останутся под рукой на случай, если захочется что-то сказать. Пользователям Android доступен режим отображения поверх других приложений. В этом режиме можно управлять микрофоном и видеть, кто говорит в чате, даже если приложение Telegram свернуто.

Telegram

Запустить голосовой чат можно из профиля группы, если у Вас есть права администратора. Выберите «Ещё» (… или ⋮) > «Голосовой чат».

Горячие клавиши

В Telegram для компьютеров и в отдельном приложении для macOS можно выбрать сочетание клавиш для управления микрофоном в голосовом чате. Это сочетание будет работать даже из других программ на вашем компьютере.

Telegram

Силуэты стикеров

Анимированные стикеры в Telegram занимают не более 50 Кб и используют плавную анимацию со скоростью 180 кадров в секунду. С сегодняшнего обновления загрузка стикеров стала ещё быстрее, а во время загрузки видны переливающиеся силуэты.

Telegram

Android: хранение данных на карте SD

Если в телефоне мало встроенной памяти, теперь можно использовать для сохранения данных карту памяти SD — и свободно загружать файлы и медиа.

Telegram

Новые анимации для Android

В приложении Android появились плавные анимации, когда вы нажимаете на кнопку «Новое сообщение», переходите в профиль пользователя, редактируете папки с чатами или получаете новое сообщение.

Telegram

Зачитывание сообщений с помощью Siri

Siri теперь может зачитывать новые сообщения из Telegram прямо в наушники пользователей iOS. Для этого в настройках устройства необходимо включить «Зачитывать сообщения» в разделе «Оповещения».

Новые возможности редактирования

Пользователи Android теперь могут отредактировать отправленную ими фотографию без повторной загрузки — например, добавив на снимок рисунок, текст или стикеры в медиаредакторе. Пользователи iOS могут быстро отредактировать и отправить обратно полученное изображение, без необходимости сохранять его и загружать заново.

Telegram

Каждая из этих функций ранее была доступна только на одной из платформ, теперь же у пользователей iOS и Android одинаковые возможности в области редактирования. Также при изменении сообщений и подписей к фотографиям теперь видно, сколько символов вам осталось до лимита.

Новые анимированные эмодзи

Разработчики Telegram продолжают добавлять новые анимированные эмодзи с каждым обновлением.

Telegram

Возможность предлагать нововведения

Многие нововведения Telegram — это воплощенные в жизнь идеи и предложения от пользователей. Сегодня запускается публичная платформа для предложений и сообщений об ошибках. Пока она работает только на английском языке. Помимо этого, сегодня Павел Дуров рассказал о дальнейшем развитии мессенджера.


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