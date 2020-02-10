Обещанные 10 лет поддержки Windows 7 истекли в этом году: в середине января компания Microsoft официально перестала выпускать обновления для этой операционной системы. По данным Netmarketshare, миллионы людей всё ещё используют Windows 7 — она установлена на 26% ПК во всё мире, но теперь уязвима перед вирусами и хакерскими атаками. Именно поэтому так важно переходить на актуальную версию Windows — десятую.
Компьютеры с Windows 7 перестанут работать?
Ваш компьютер с Windows 7 продолжит работать, как прежде, однако Microsoft больше не выпускает патчи безопасности, устранения багов и прочие технические заплатки, из-за чего компьютер подвергается риску заражения вирусами и другим вредоносным ПО, которые могут встречаться в интернете и эксплуатировать уязвимости, известные хакерам.
Возможно ли продлить поддержку Windows 7? Сколько это стоит?
Организации и учебные заведения могут продлить поддержку Windows 7 на платной основе и продолжить получать обновления. Продление поддержки Windows 7 Enterprise стоит примерно 25 долларов за каждый компьютер, причём цена увеличится до 50 долларов в 2021 году и до 100 долларов в 2022. Пользователи Windows 7 Pro сейчас платят за продление поддержки по 50 долларов, в 2021 будут платить по 100, а в 2022 — по 200.
Сколько будет стоить обновиться до Windows 10?
Если у вас нет ключа от Windows 7, 8 или 8.1, вы можете купить лицензию Windows 10 напрямую у Microsoft. Редакция Windows 10 Home стоит 129 долларов, Windows 10 Pro — от 199 долларов, а Windows 10 Pro для рабочих станций — 309 долларов. Большинству пользователей подойдёт Windows 10 или Windows 10 Pro, причём вы можете значительно сэкономить, если приобретёте лицензию на Keysworlds — она обойдётся всего в 9,95 доллара США.
Keysworlds проводит посленовогоднюю распродажу, на которой по сниженным ценам можно купить лицензию не только на Windows, но и на другой софт (например, Office). В течение ограниченного времени с промокодом KWNY35 вы можете приобрести лицензию Windows 10 Pro для одного ПК за $9,95 а для двух ПК за $16,35.
Keysworlds также предлагает приобрести пакет софта: Windows 10 Pro + Office 2019 за $49,77 или Windows 10 Home + Office 2019 за $44,08. Также доступен отдельный ключ для активации Office 2019 в редакции Plus за €40,29. Эти и другие предложения доступны по промокоду KWNY35 на странице распродажи.
→ Windows 10 Professional (для 1 ПК) — $9,95
→ Windows 10 Home (для 1 ПК) — $10,66
→ Windows 10 Pro Professional (для 2 ПК) — $16,35
→ Office 2016 Professional Plus (для 1 ПК) — $23,46
→ Office 2019 Professional Plus (для 1 ПК) — $44,08
→ Windows 10 Professional + Office 2016 Pro — $27,73
→ Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Pro — $49,77
→ Windows 10 Home + Office 2016 Pro — $27,01
→ Windows 10 Home + Office 2019 Pro — $44,08
→ Microsoft Office 365 Professional Plus (для 1 ПК) — $15,54
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Деньги правят миром. Айгайдс помойка!
Пускай Майкрософт и кузнецов оставят свои пугалки для всяких "юзверей" которые не шарят! Из каждой дырки — "Если не обновить компьютер то он взорвется, а вы умрете от кароновируса который на него проникнет через дырки в безопасности"
7 будет отлично жить ещё минимум 3 года! Пока есть поддержка софта и игр!
А вот и рейтинг доверия этого "ресурса"
https://www scamdoc com/view/122415