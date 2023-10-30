Обновление Android 14 превзошло iOS 17 по глючности — смартфоны просто не запускаются

Олег

Android 14

Фото: Google

После выхода релизной версии Android 14 владельцы совместимых смартфонов жалуются на их неработоспособность. Об этом пишет The Verge.

Согласно источнику, первые проблемы начались несколько дней назад у пользователей Google Pixel. Для этих девайсов начал распространяться Android 14, и после обновления смартфоны перестали пускать владельцев в систему, если на них было более одного профиля.

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При включении или разблокировке Pixel 6 и более свежих моделей пользователь мог войти лишь в дополнительный профиль, а в свой основной — нет. Судя по всему, из-за бага система просто не давала доступа к внутреннему накопителю. Единственный способ восстановить работоспособность смартфона — сбросить его до заводских настроек с полным стиранием данных.

Проблема оказалась настолько серьезной, что Google рекомендовала временно отказаться от создания дополнительных профилей, пока не выйдет исправление ошибки.

Помимо этого, пользователи Android 14 жалуются и на другие баги: постоянные вылеты приложений, невозможность сохранить фото или скриншоты в память смартфона, периодические системные ошибки или даже временное исчезновение приложений. Такого количества серьезных багов не было даже после релиза iOS 17. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

tellurian
+4732
tellurian
Все разучились писать софт.
Вчера в 18:04
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Dmitriy
+732
Dmitriy
Поэтому пользователей иных вендоров спасают задержки выхода новой оси, как раз гугл успевает основное вылизать, да и вендоры часть функционала подменяют своими решениями.
Вчера в 18:33
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+4306
Gabriel
Ну гуглу до Эппл в этом плане далеко.
Вчера в 23:02
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YABLOKOFON
+278
YABLOKOFON
Типикал андроид ))) щас другие производители со своими оболочками и это доломают. Недавно была новость и превосходстве андроида 14 над iOS, не получилось не фартануло 😂
2 часа назад в 00:56
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