Обновление Android 14 превзошло iOS 17 по глючности — смартфоны просто не запускаются

Фото: Google



После выхода релизной версии Android 14 владельцы совместимых смартфонов жалуются на их неработоспособность. Об этом пишет The Verge.



Согласно источнику, первые проблемы начались несколько дней назад у пользователей Google Pixel. Для этих девайсов начал распространяться Android 14, и после обновления смартфоны перестали пускать владельцев в систему, если на них было более одного профиля.







При включении или разблокировке Pixel 6 и более свежих моделей пользователь мог войти лишь в дополнительный профиль, а в свой основной — нет. Судя по всему, из-за бага система просто не давала доступа к внутреннему накопителю. Единственный способ восстановить работоспособность смартфона — сбросить его до заводских настроек с полным стиранием данных.



Проблема оказалась настолько серьезной, что Google рекомендовала временно отказаться от создания дополнительных профилей, пока не выйдет исправление ошибки.



Помимо этого, пользователи Android 14 жалуются и на другие баги: постоянные вылеты приложений, невозможность сохранить фото или скриншоты в память смартфона, периодические системные ошибки или даже временное исчезновение приложений. Такого количества серьезных багов не было даже после релиза iOS 17.