Обновление Android 14 превзошло iOS 17 по глючности — смартфоны просто не запускаются

Фото: Google
После выхода релизной версии Android 14 владельцы совместимых смартфонов жалуются на их неработоспособность. Об этом пишет The Verge.
Согласно источнику, первые проблемы начались несколько дней назад у пользователей Google Pixel. Для этих девайсов начал распространяться Android 14, и после обновления смартфоны перестали пускать владельцев в систему, если на них было более одного профиля.
После выхода релизной версии Android 14 владельцы совместимых смартфонов жалуются на их неработоспособность. Об этом пишет The Verge.
Согласно источнику, первые проблемы начались несколько дней назад у пользователей Google Pixel. Для этих девайсов начал распространяться Android 14, и после обновления смартфоны перестали пускать владельцев в систему, если на них было более одного профиля.
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При включении или разблокировке Pixel 6 и более свежих моделей пользователь мог войти лишь в дополнительный профиль, а в свой основной — нет. Судя по всему, из-за бага система просто не давала доступа к внутреннему накопителю. Единственный способ восстановить работоспособность смартфона — сбросить его до заводских настроек с полным стиранием данных.
Проблема оказалась настолько серьезной, что Google рекомендовала временно отказаться от создания дополнительных профилей, пока не выйдет исправление ошибки.
Помимо этого, пользователи Android 14 жалуются и на другие баги: постоянные вылеты приложений, невозможность сохранить фото или скриншоты в память смартфона, периодические системные ошибки или даже временное исчезновение приложений. Такого количества серьезных багов не было даже после релиза iOS 17.
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