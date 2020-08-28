«Сейчас, как никогда ранее, мы должны дать понять людям, куда на самом деле идут деньги, предназначенные для малого бизнеса. К сожалению, Apple отклонила наше уведомление о 30-процентной комиссии, но мы продолжим работать над тем, чтобы эта информация была в нашем приложении», — Facebook.







Apple отклонила обновление приложение Facebook, которое содержало уведомление для пользователей, совершающих покупки, о 30-процентной комиссии, взимаемой в App Store. Соцсети пришлось удалить это упоминание, чтобы обновление одобрили.Купертиновцы объяснили свои действия правилом App Store, которое запрещает разработчиком демонстрировать пользователям «неактуальную» информацию. Уведомление о 30-процентной комиссии Apple с покупок должно было под кнопкой оплаты в том случае, если бы обновление с этой возможностью прошло модерацию.Ранее социальная сеть Марка Цукерберга просила Apple отказаться от комиссии в рамках поддержки организаторов мероприятий, но купертиновцы отказались. Facebook планировала разместить аналогичное уведомление о наличии 30-процентной комиссии в приложении для Android, но пока оно там не появилось.