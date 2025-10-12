Обновление iOS 26.0.2 точно порадует всех владельцев iPhone

Компания Apple готовит второй минорный апдейт iOS 26 для iPhone и iPad на фоне тестирования другого большого обновления. Об этом пишет 9to5Mac.
Напомним, что iOS 26.0.1 была выпущена преимущественно для iPhone 17 и исправляла специфические баги новых моделей. Скорее всего, во второй версии Apple «подтянет» критические баги и уязвимости в моделях прошлых лет. С учетом срочности разработки есть большой шанс, что 26.0.2 порадует владельцев iPhone стабильностью и безопасностью — и не придется долго ждать релиза 26.1.