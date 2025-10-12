Обновление iOS 26.0.2 точно порадует всех владельцев iPhone

Олег

iOS 26


Компания Apple готовит второй минорный апдейт iOS 26 для iPhone и iPad на фоне тестирования другого большого обновления. Об этом пишет 9to5Mac.

Согласно источнику, команда Apple спешно готовит к выходу заплатку под номером 26.0.2. Несмотря на то, что прямо сейчас идет тестирование iOS 26.1 с рядом заметных нововведений, компания посчитала нужным параллельно создать уже второй небольшой патч нулевой серии. Скорее всего, обнаруженные ошибки настолько критичны, что не терпят до релиза 26.1.

Напомним, что iOS 26.0.1 была выпущена преимущественно для iPhone 17 и исправляла специфические баги новых моделей. Скорее всего, во второй версии Apple «подтянет» критические баги и уязвимости в моделях прошлых лет. С учетом срочности разработки есть большой шанс, что 26.0.2 порадует владельцев iPhone стабильностью и безопасностью — и не придется долго ждать релиза 26.1. 

3
Источник:
9to5Mac
Комментарии

+349
Monder
Не увидел чем порадует
2 часа назад в 18:01
#
+2
jhon74
26.01 реально шустрый стал 16 pro max, даже не хочу что то еще ставить)
50 минут назад
#