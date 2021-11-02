25 октября компания Apple выпустила обновление macOS Monterey 12.0.1 для компьютеров Mac добавив ряд новых функций, а сегодня стало известно, что обновлённая операционная система преподнесла неприятный сюрприз.
Пользователи загрузившие обновление массово жалуются в социальных сетях сообщая, что компьютеры Apple после обновления зависают и выключаются, а при попытке включить устройство — не загружаются.
На данный момент Apple не прокомментировала проблему. Ожидается, что компания в ближайшее время выпустит апдейт, а пока рекомендуем пользователям воздержаться от установки macOS Monterey 12.0.1.
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