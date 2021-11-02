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25 октября компания Apple выпустила обновление macOS Monterey 12.0.1 для компьютеров Mac добавив ряд новых функций, а сегодня стало известно, что обновлённая операционная система преподнесла неприятный сюрприз.

Пользователи загрузившие обновление массово жалуются в социальных сетях сообщая, что компьютеры Apple после обновления зависают и выключаются, а при попытке включить устройство — не загружаются.
По словам источника, проблема затронула пользователей компьютеров MacBook Pro, Mac mini и iMac на процессорах Intel, а последние поколения устройств на чипах Apple M1 ей не подвержены. Также сообщается, что существует только одно решение, которое может вернуть компьютер к «жизни» — восстановление операционной системы из резервной копии.

На данный момент Apple не прокомментировала проблему. Ожидается, что компания в ближайшее время выпустит апдейт, а пока рекомендуем пользователям воздержаться от установки macOS Monterey 12.0.1.


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